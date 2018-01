Confira os horários dos shows do Popload Festival 2015

O Estado adianta em primeira mão os horários dos shows do Popload Festival 2015, que será realizado no Audio Club, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de outubro:

Sexta-feira, dia 16

Mainstage

20h – Natalie Prass

21h30 – Sondre Lerche

23h – Emicida

0h30 – Iggy Pop

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clubstage

21h30 – The Twelves

23h – Britt Daniels & Lovefoxx

0h15 – Todd Terje

Sábado, dia 17

Mainstage

20h – Barbara Ohana

21h30 – Cidadão Instigado

23h – Spoon

0h30 – Belle & Sebastian

Clubstage

21h30 – Chris & Rich (Dj set)

23h20 – Eric Duncan

1h10 – Holy Ghost! (DJ set)

POPLOAD FESTIVAL

Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Dias 16 e 17, a partir das 20h. R$ 320 (2º lote, por dia) ou R$ 520 (dois dias).

E Iggy Pop vem a São Paulo tocar no Popload Festival, no dia 16 de outubro, para os três mil sortudos que devem lotar o Audio Club, na Barra Funda. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Caderno 2, comentando o show e seu dia a dia. Clique aqui para ler.

Ao mesmo tempo, chega no Brasil aquela que é considerada o mais completo retrato do músico americano, Open Up and Bleed (publicada aqui como A Vida e a Música de Iggy Pop, pela Editora Aleph). Clique aqui para ler uma entrevista com o autor do livro, o jornalista britânico Paul Trynka, bem como os comentários de Iggy sobre a obra.

Do livro, retiramos três histórias (e poderiam ser muitas mais) sobre o padrinho do punk rock. Clique aqui.