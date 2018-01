Confira o trailer de ‘Jack Reacher: Sem Retorno’, que traz de volta o astro Tom Cruise

Estrelado por Tom Cruise, Jack Reacher: Sem Retorno teve seu trailer divulgado e mostra o astro de Hollywood em nova aventura, com muita ação e pancadaria, no mesmo estilo do anterior, O Último Tiro.

Com estreia marcada para 27 de outubro no Brasil, longa traz o enigmático justiceiro Jack Reacher (Tom Cruise), que aparece de repente, sempre para resolver algum problema grave. Neste não será diferente.

Na história, o versátil ex-combatente volta à base militar em que serviu, na Virgínia, para encontrar uma comandante local. Logo ao chegar, descobre que ela está em perigo e parte para a ação com o intuito de defendê-la.

A direção é assinada por Edward Zwick e tem ainda no elenco Cobie Smulders, Danika Yarosh, Austin Hébert, Patrick Heusinger, Aldis Hodge, Holt McCallany e Robert Catrini.

Confira o trailer: