Confira o trailer da nova versão de ‘Peter Pan’, dirigida por Joe Wright

Com estreia programada para 8 de outubro, a nova versão do clássico Peter Pan é dirigida por Joe Wright e traz no elenco Hugh Jackman, que vive o temido pirata Barba Negra, Garrett Hedlund, na pela do Capitão Gancho, Rooney Mara será Tiger Lilly, Adeel Akhtar, como Smee, Amanda Seyfried, como Mary, e o jovem Levi Miller como o garoto Peter. Baseada no clássico de J.M.Barrie, longa conta a história de um novo ângulo, mostrando a origem dos personagens.

Tudo começa com o pequeno e rebelde Peter, de 12 anos, que vive em um orfanato e, em uma noite incrível, é transportado para a Terra do Nunca, um mundo mágico, com piratas, guerreiros e fadas. E aí começa a grande aventura, em meio a batalhas de vida ou morte, onde terá de lutar contra o terrível pirata Barba Negra e tentar salvar a Terra do Nunca e ainda descobrir seu destino.

O longa será lançado no Brasil em 8 de outubro de 2015. Confira a seguir o trailer.