Confira a programação e os destaques do primeiro dia de Rock in Rio

Começa hoje a quinta edição nacional do Rock in Rio. Nos sete dias do evento, são esperadas 595 mil pessoas para assistir atrações nacionais e internacionais da música na Cidade do Rock, em Jacarepaguá.Os shows estarão divididos em quatro espaços: Palco Mundo, Palco Sunset, Eletrônica e Rock Street.Além das atrações musicais, o público poderá andar de montanha russa,roda gigante e tirolesa.No primeiro dia de Festival, o grande destaque do Palco Mundo é a cantora norte-americana Beyoncé que fechará a primeira noite do Rock in Rio 2013. Atualmente a cantora possui 16 Grammy, sendo 13 em carreira solo e três com o grupo R&B Destiny’s Child.

PALCO MUNDO

Além de Beyoncé se apresentam no Palco Mundo David Guetta,considerado o melhor DJ do mundo desde 2011 pela revista inglesa DJ Magazine e a cantora Brasileira Ivete Sangalo, que também participou da edição nacional de 2011. Como na edição passada, a Orquestra Sinfônica Brasileira será a primeira atração a se apresentar no palco na abertura do festival nesta sexta-feira, 13. Sob o comando do maestro Roberto Minczuk, o show terá a participação de 65 músicos, dentre eles uma banda com guitarrista, baixista e baterista. Também neste palco acontecerá uma homenagem ao Cantor Cazuza, com a participação de cantores como Ney Matogrosso, Maria Gadu, Bebel Gilberto, Rogério Flausino e Paulo Miklos.

Programação:

Palco Mundo

17h00 – ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA

18h30 – CAZUZA – O POETA ESTÁ VIVO

20h30 – IVETE SANGALO

22h10 – DAVID GUETTA

00h05 – BEYONCE

Palco Sunset

14h40 – FLÁVIO RENEGADO + ORELHA NEGRA

16h00 – VINTAGE TROUBLE + JESUTON

17h30 – MARIA RITA E SELAH SUE

19h30 – LIVING COLOUR + ANGÉLIQUE KIDJO

Eletrônica

01h30 – OTTO KNOWS

00h30 – LIFE IS A LOOP

23h30 – ASK 2 QUIT

22h30 – SWEET BEATS