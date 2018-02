Confira a programação do último dia do festival Lollapalooza Brasil; Pearl Jam é destaque

A banda Pearl Jam fará neste domingo, 31, o show de encerramento da segunda edição do Lollapalooza Brasil, festival realizado no Jockey Club de São Paulo. As outras atrações do dia são: Planet Hemp, Kaskade, The Hives, Kaiser Chiefs, Hot Chip, Foals, Major Lazer, Puscifer, Felguk, Rusko, Lirinha + Eddie, Vanguart, Vivendo do Ócio, Mix Hell, Wehbba, Wannabe Jalva, Baia, República, Database, Dis Moi, Sarah Messias e Red Oblivion.

A organização do evento espera um público de mais de 100 mil pessoas nos três dias de shows.

[galeria id=6250]

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Transporte. A estação de metrô mais próxima do Jockey Club é a Butantã (Linha 4 – Amarela). O metrô fica aberto até a 1h no sábado e meia-noite na sexta e no domingo. A SPTrans também criou uma linha de ônibus especial. Veículos saem do Jockey com destino ao Metrô Anhangabaú (Linha 3 – Vermelha) nos dias 29, 30 e 31, a partir das 23h até a 1h30. O valor da passagem é de R$3.

+ Vai ao festival? Clique o que só você viu e envie

+ O que fazer para evitar perrengues no Lollapalooza

Estacionamento. O Jockey Club de São Paulo não possui estacionamento. No entanto, dois locais estão disponíveis: um na Avenida Jaguaré, 1.347, e outro no estacionamento WTC/CENU, na Avenida das Nações Unidas, 12.551.

Menores de 18 anos. O acesso de menores de 18 anos é permitido somente com acompanhamento dos pais ou familiares de primeiro grau (tios, avós, primos, irmãos) ou responsáveis legais. É obrigatória a apresentação do RG original ou cópia autenticada dos pais. Para o menor, certidão de nascimento original ou cópia autenticada, acompanhados da impressão do Termo de Responsabilidade preenchido.

Serviço:

Festival Lollapalooza

Dias: 29, 30 e 31 de março (sexta, sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 23h

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 1.773 – Jockey Club de São Paulo

Ingressos: De R$ 175 a R$ 990

Mais informações: www.lollapaloozabr.com