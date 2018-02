Confira a programação completa do Lollapalooza 2013

Hoje

The Killers, The Flaming Lips, Cake, Passion Pit, Crystal Castles, Porter Robinson, The Temper Trap, Of Monsters And Men, Feed Me, Technostalgia feat DJ Marky & Bid, Agridoce, Holger, Dirtyloud, Tokyo Savannah, Copacabana Club, Boss in Drama, Perrosky, Bruno Barudi, SL Dakota, Dazantiga, Tereza, Oficina de bateria com Iggor Cavalera, Revoltzsp.

+ Vai ao festival? Clique o que só você viu e envie

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sábado

The Black Keys, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Steve Aoki, Two Door Cinema Club, Criolo, Tomahawk, Nas, Madeon, Alabama Shakes, Zeds Dead, Toro y Moi, Gary Clark Jr, Ludov, Graforréia Xilarmônica, Stop Play Moon, Lennox, Classic, William Naraine, Nem Liminha Ouviu, Disco Baby, Name The Band.

+ O que fazer para evitar perrengues no Lollapalooza

Domingo

Pearl Jam, Planet Hemp, Kaskade, The Hives, Kaiser Chiefs, Hot Chip, Foals, Major Lazer, Puscifer, Felguk, Rusko, Lirinha + Eddie, Vanguart, Vivendo do Ócio, Mix Hell, Wehbba, Wannabe Jalva, Baia, República, Database, Dis Moi, Sarah Messias, Red Oblivion.

Serviço:

Festival Lollapalooza

Dias: 29, 30 e 31 de março (sexta, sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 23h

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 1.773 – Jockey Club de São Paulo

Ingressos: De R$ 175 a R$ 990 (entradas disponíveis para os três dias de festival)

Mais informações: www.lollapaloozabr.com