Confira a programação da Virada Cultural 2013

PALCO COPAN – IPIRANGA

Dia 18

18h00 – Abertura: Carreata Burlesca

19h00 – Thiago Pethit

20h35 – Fernando Zauben – Ópera Monster

21h15 – DJ Luiza K

22h00 – Agnaldo Timóteo

23h00 – DJ Luiza K

23h30 – Frenéticos Molhados e Croquetes

Dia 19

00h15 – DJ Luiza K

01h00 – Dimmy Kier

01h45 – DJ Xerxes

02h45 – Giselle Kenj

03h15 – DJ Xerxes

04h30 – DJ Lucas Perereco e apresentações circenses

05h30 – DJ Xerxes

06h00 – Revaueville

07h00 – Cabaret Gay – Por Silvety Montilla

07h45 – DJ Luiza K

08h00 – Tonani Live Singer

08h50 – DJ Luiza K

09h00 – Mustache e os Apaches

10h00 – Anna Gelinskas

10h45 – DJ Xerxes

11h00 – Yara Marques | Gafieira

11h50 – DJ Xerxes

12h00 – Eloy Nunes | Duda Ribeiro | Renato Siqueira

12h45 – DJ Luiza K

13h30 – Monique Maion

14h15 – DJ Xerxes

15h00 – Marisa Orth

16h00 – Cida Moreira cantando Iggy Pop e Tom Waits

16h45 – DJ Xerxes

17h00 – Elke Maravilha

17h45 – DJ Xerxes

18h00 – Rita Cadillac

PALCO ANHANGABAÚ

Dia 18

15h00 – Cortejos – Concentração

17h00 – Abertura e Início do cortejo para o Minhocão

18h00 – Intervenções

PALCO PRAÇA PEDRO LESSA

Dia 18

22h00 – Cido Garoto e Cururu de Sorocaba

23h00 – Batuque de Umbigada

Dia 19

00h00 – Nega Duda e o Samba do Recomcavo Bahiano

01h00 – Batuntã

02h00 – Instituto África Viva

03h00 – Sambaqui

04h00 – Teatro Popular Solano Trindade

10h00 – Orquestra de Berimbaus

11h00 – Os Favoritos da Catira

12h00 – Fandango de Chilenas dos Irmãos Lara

13h00 – Fandango de Tamanco de Cuitelo

14h00 – Urucungos, Puítas e Quinjengues

LIBERO BADARÓ X AV. SÃO JOÃO

Dia 18

18h00 – A Cobra vai Fumar-Teatro União e Olho Vivo

21h00 – Este lado para cima-isto não é um espetáculo-Brava Companhia

Dia 19

10h00 – A Exceção e a Regra-Cia Estável

13h00 – A Casa da Farinha do Gonzagão-Cia Teatro da Investigação

15h00 – Aqui não, Senhor Patrão!-Núcleo Pavanelli

PALCO LARGO DO AROUCHE

Dia 18

19h00 – Luê

21h00 – Sarajane

23h00 – Sidney Magal

Dia 19

01h00 – Kaoma

03h00 – Luiz Caldas

05h00 – Banda Uó

07h00 – Movimento Roda de Curimbó – Chico Malta

09h00 – Lia Sophia

11h00 – Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê (show e saída do cortejo)

13h00 – Gerônimo

15h00 – Felipe Cordeiro + Manoel

17h00 – Fafá de Belém

MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Dia 18

18h00 – Conjunto Retratos

20h00 – Ana Bernardo & Choro Expresso

22h00 – Regional do Véio

Dia 19

00h00 – Barão e Sua Gente – As últimas do lado B

02h00 – Choro, Seresta & Cia. – participação: Bruna Rodrigues

04h00 – Roberto Seresteiro & Regional Imperial

06h00 – Nosso Clube

08h00 – Conjunto PBC – Praça Benedito Calixto

10h00 – Choro do Alemão

12h00 – Choro da Contemporânea

14h00 – Trio que Chora

16h00 – Izaías e Seus Chorões

PALCO 25 DE MARÇO



Dia 18

18h00 – Ritmistas, Jorge Mautner e Kassin

20h00 – Lucas Santtana

22h00 – Meta Metá

Dia 19

00h00 – Hurtmold

02h00 – Cabruêra

04h00 – Lirinha

06h00 – Vanguart

08h00 – Mombojó

10h00 – Passo Torto

12h00 – Jesuton

14h00 – Tatá Aeroplano

16h00 – Céu

18h00 – Otto

PRAÇA DA REPÚBLICA

Dia 18

18h00 – Raça Negra

20h00 – Leandro Lehart

22h00 – Rappin Hood f.c

Dia 19

00h00 – Lonnie Liston Smith (EUA)

02h00 – Marcos Valle

04h00 – Hyldon e Azymuth

06h00 – Sinfonia Urbana

08h00 – Fábio Silva e Kleber Augusto

10h00 – Mario Sérgio

12h00 – Sombrinha

14h00 – Almir Guineto

16h00 – Jorge Aragão

18h00 – Bira Presidente e Fundo de Quintal

PALCO SÃO JOÃO

Dia 18

18h00 – Lobão

20h00 – Billy Cox com participações especiais de Edgard Scandurra e Taciana Barros

22h00 – The Central Scrutinizer + Bobby Martin (EUA)

Dia 19

00h00 – Mondo Generator (EUA)

02h00 – Chorão Eterno – A Banca

04h00 – Mão Morta (Portugal)

06h00 – Soft Moon (EUA)

08h00 – Anjo Gabriel

10h00 – Rebeca Matta

12h00 – Madame Saatan

14h00 – James Chance & Les Contortions (EUA)

16h00 – Nektar (UK)

18h00 – David Jackson (UK) + ACB (Itália) – Van der Graaf Generator

PALCO JÚLIO PRESTES

Dia 18

18h00 – Daniela Mercury e Zimbo Trio

21h00 – Gal Costa

Dia 19

00h00 – Black Star (EUA)

03h00 – George Clinton e P. Funk (EUA)

06h00 – Elza Soares e Gaby Amarantos

09h00 – Renato Teixeira e Sérgio Reis

12h00 – Criolo

15h00 – Racionais MC’s

18h00 – Jorge Drexler

RELÓGIO ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES

Dia 18

18h00 – Grupo Ares: ¨Dijembefolá¨

¨Sonhos e Pesadelos¨

PALCO PRAÇA ROOSEVELT

Dia 18

18h00 – Ifigênia

21h00 – Los Catedrásticos

23h10 – Rabbit

Dia 19

01h50 – Palhaços

03h45 – As Três Velhas

05h45 – Quartos de Hotel

08h30 – Terremota

10h45 – O Príncipe da Dinamarca

12h30 – Descida do Monte Morgan

15h30 – Chorinho

18h00 – O Terraço

TEAT(R)O OFICINA

Dia 18

18h00 – Ensaio Aberto de Cacilda!!!

PALCO ESTAÇÃO DA LUZ

Dia 18

15h00 – Barbatuques apresenta Tum Pá

17h00 – Banda Mirim apresenta Radio Show

19h00 – Palavra Cantada

21h00 – Lingua de Trapo – diga 33

23h00 – Fernandez Fierro (Argentina)

Dia 19

01h00 – Rascacielos (Argentina)

03h00 – El arranque (Argentina)

05h00 – Juana Fé (Chile)

07h00 – 34 puñaladas (Argentina)

09h30 – Peixonauta

12h00 – Kleiton e Kleidir e Grupo Tholl apresentam Par ou Ímpar

14h00 – Pequeno Cidadão

16h00 – André Abujamra apresenta Arca de noé

18h00 – Bixiga 70 e convidados apresentam Saltimbancos

PALCO PARQUE DA LUZ

Dia 18

18h00 – no Coreto Grande – 24 h de Mágicos

Teatro de Bonecos – Circo de Bonecos

20h00 – no Coreto Pequeno – O circo chegou

Teatro de Bonecos – Só Sonho Samba

22h00 – Teatro de Bonecos – Inimar dos Reis

Dia 19

00h00 – no Coreto Pequeno – Sarau do Charles

Teatro de Bonecos – Inimar dos Reis – Cortejo de Bonecos

02h00 – Teatro de Bonecos – Bonecos Adultos – O conto do Anjo Caido

03h00 – Teatro de Bonecos – Dragão de Fogo

04h00 – Teatro de Bonecos – Intervenções de Pirofagia

06h00 – Teatro de Bonecos – Canta Girasonhos

08h00 – Teatro de Bonecos – Histórias do Bem-Te-Vi

Teatro de Rua – Experimento Circo

09h00 – no Coreto Pequeno – Toc Patoc

09h30 – Teatro de Rua – Circo Malabarístico

10h00 – no Coreto Pequeno – O Conto dos Pássaros

Teatro de Bonecos – Gigantes de Ar

11h00 – no Jardim – Histórias para inventar cidades (diversos horários)

Teatro de Rua – Besouro Mutante

12h00 – Teatro de Bonecos – No curso do Rio

12h30 – Teatro de Rua – Gari Muccioloco

13h00 – Aqui (não) Pode Tocar! – Grupo do Balaio

14h00 – Teatro de Bonecos – Mulambolambo

15h00 – no Coreto Pequeno – Caí, meu corpo, meu brinquedo

16h00 – Teatro de Bonecos – Espetáculos de Variedades

Teatro de Rua – O Concerto da Lona Preta

17h00 – no Coreto do Parque – O Conto Cantado

18h00 – Teatro de Rua – Glocalidades

THEATRO MUNICIPAL

Dia 18

18h00 – Orquestra Sinfônica Municipal

21h00 – Fagner

Dia 19

00h00 – Odair José

03h00 – Ângela Rô Rô

06h00 – Walter Franco

09h00 – Wanderléa

12h00 – Jorge Mautner

15h00 – Eumir Deodato

18h00 – Som Imaginário (Autorização Trem Mineiro)

PÁTIO DO COLÉGIO – PALCO VANZOLINI

Dia 18

18h00 – Ligiana Costa e Letieris Leite

20h00 – Surdomundo Imposible Orchestra

22h00 – Iconili

Dia 19

00h00 – The Fringe (EUA)

02h00 – Wordsong (Portugal)

04h00 – Osso Vaidoso (Portugal)

06h00 – Trio Corrente

08h00 – Sizão Machado – Homenagem a Moacir Santos

10h00 – Grupo Dagadana (Polônia)

12h00 – Pharoah Sanders & São Paulo Underground

14h00 – O Samba do Rei do Baião – Socorro Lira, Oswaldinho da Cuíca e do Acordeon

16h00 – Paulo Vanzollini – homenagem

19h00 – Renato Braz + Proveta e Edson Alves

PALCO RIO BRANCO – A RUA É SHOW

Dia 18

18h00 – Dj Ninja e Mc Jack

18h40 – Pepeu

19h10 – 1° Rodada de Batalha dos Beats

20h10 – A Turma da São Bento (B. Boys, Dj’s e Mc’s)

21h20 – Nelson Triunfo e o Grupo Funk & Cia

22h30 – Emicida

23h50 – KL. Jay

Dia 19

01h00 – Dj. Hum e Convidados

02h10 – Edy Rock

03h40 – kaion

05h00 – Dj Gringo

06h20 – Dom Billy e o grupo de Repente + Dj. Jack

07h20 – Thiago Predador

08h00 – Sombra

09h10 – Prodígio

10h10 – João Paraíba

11h10 – 2° Rodada de Batalha dos Beats

11h50 – Banda Zuluz

13h20 – Região Abissal

14h20 – MC e DJ Rizada e convidados

15h00 – Causa P.

16h00 – Oliveiras de Panelas

17h00 – Grupo Inquérito

18h00 – Carlos Dafé e Banda

PISTA LARGO SÃO FRANCISCO – NOITE VIVA

Dia 18

18h00 – Paulinho Boghosian

20h00 – Anderson Noise

21h00 – Eli Iwasa

22h00 – Dre Guazelli

23h00 – Du Serena

Dia 19

00h00 – Paula Chalup

01h00 – Victor Ruiz

02h00 – Mau Mau

04h00 – Renato Lopes

05h00 – DJ Thomash

Thomas Voodo

06h00 – Boss in Drama

07h00 – Database

08h00 – Killer On The Dancefloor

09h00 – E-cologyk

10h00 – DISCO BABY

13h00 – Nuts

14h00 – Zegon

15h00 – Michel Saad

16h00 – Junior C

17h00 – Renato Cohen

PISTA RUA MAUÁ

Dia 18

18h00 – MC Diamante

18h10 – DJ João Gil

19h00 – DJ Viviam Marques

19h30 – DJ Typa

20h30 – DJ Cinara

21h30 – DJ R-Jay

22h30 – DJ Xis

23h30 – Angel Keys

Dia 19

00h00 – Gaby e Grupo

00h30 – Thaide & Ana P. MC

01h00 – Magi Five

01h30 – DJ katatau

02h30 – DJ Silvinho

03h30 – DJ Marks Antonine

04h00 – DG

04h40 – DJ Lobato

05h20 – DJ Child

06h00 – DJ Tom Black

07h00 – DJ Black

08h00 – Ubang

09h00 – DJ Murilo e Marcel

10h00 – DJ Thiago Lock 89

11h00 – Klebão Captania 33

12h00 – DJ RM Campeão Mundial DMC

13h00 – DJ Fabiho BW

14h00 – DJ Sylvio Muller

15h00 – DJ Jay

16h00 – DJ Betão Grooves

17h00 – DJ Granma Sterney

18h00 – Encerramento com Jam Session

PISTA RUA DOS GUSMÕES

Dia 18

18h00 – Kultur Tour

20h00 – Sessão Filmes (Alemanha)

Dia 19

14h30 – DJ Abud

15h30 – DJ Tahira (Green Sunset MIS)

16h30 – DJ Thomash (Voodoohop)

PISTA MAJOR SERTÓRIO

Dia 18

18h00 – Danilo Moraes

20h00 – Layne Salles

22h00 – Julião

Dia 19

00h00 – Welldex

02h00 – Mandraks

04h00 – Bunnys

06h00 – Kadosh

08h00 – Basset

10h00 – Yes America

12h00 – Rocky Live (Israel)

14h00 – Snoop

16h00 – Dai Ferreira

CORETO RUA ANTONIO PRADO – BOLSA

Dia 18

18h00 – Dona Inah e Cadeira de Balanço

19h30 – Giana Viscardi e Quinteto

21h00 – Juliana Amaral

22h30 – Kolombolo e Toinho Melodia

Dia 19

00h00 – Adriana Moreira

01h30 – Ione Papas – sambas e ijexás

03h00 – Railidia – Batuques e Cantorias

10h30 – João Borba

12h00 – Carmem Queiroz

13h30 – Anaí Rosa e Cochichando

15h00 – Bula na Cumbuca

16h30 – Inimigos do Batente

PALCO BARÃO DE LIMEIRA

Dia 18

19h00 – Paulo Diniz

21h00 – Homenagem a Marku Ribas

23h00 – Abayomy Afrobeat Orquestra

Dia 19

01h00 – Rita Benneditto

03h00 – Dionorina e Banda Cativeiro

05h00 – Carlton Coffee (UK)

07h00 – Satelite Kingston (Argentina)

09h00 – Nyabingh chants + Priest Tiger – (BR-Jamaica)

11h00 – Dub Tropical + Alexandre Natiruts

13h00 – The Bob’s

15h00 – Sine Calmon e Morrão Fumegante

17h00 – Baiana Sound System

PRAÇA DO PATRIARCA

Dia 18

18h00 – Trio Juazeiro

19h45 – Trio Alvorada com Rouxinol Paraibano

21h30 – Tiziu do Araripe com Fuba de Taperoá

23h15 – Diego Oliveira

Dia 19

01h00 – Trio Sabiá

02h45 – Ó do Forró

04h30 – Dona Zaíra

06h15 – Os 4 Mensageiros

08h00 – Trio Xamego

09h45 – Sinha Flor

11h30 – Lino de França

13h15 – Pé de Mulambo

15h00 – Trio Virgulino

16h45 – Trio Dona Zefa

PALCO PRAÇA DAS ARTES

Dia 18

18h00 – Cia. Luis Ferron – ¨Sapatos Brancos¨

19h30 – Escola de Dança de São Paulo

21h00 – Balé da Cidade de São Paulo – ¨T.A.T.O¨

22h00 – Cia Focus de Dança (RJ) – ¨As Canções Que Você Dançou Pra Mim¨

23h15 – Discipulos do Ritmo – ¨Urbanoides¨

Dia 19

00h30 – Projeto Mov´ola e Divinadança – ¨Coup de Grace¨ e ¨Predicativo do Sujeito¨

01h30 – Cia Sansacroma – ¨Marchas¨

03h00 – Chemical Funk – ¨Orbit¨

04h00 – D-Efeitos – ¨D-versos¨

05h30 – Raça Cia. de Dança – ¨Caminho da Seda¨

07h30 – Cia Independente de Dança de SP – ¨Triunfal¨

08h30 – Balé Capão Cidadão, ¨Sonhos¨

09h30 – Projeto Núcleo Luz, “Rito de Passagem”

10h30 – Projeto Núcleo Luz – ¨Ritos de Passagem¨

11h00 – Sopro Cia de Dança – ¨Senha¨

12h30 – TF Style Cia de Dança – ¨Tempo¨

14h00 – Cia de Danças de Diadema – ¨Paranoia¨

16h00 – São Paulo Cia de Dança – ¨Gran Pas de Deux Dom Quixote¨

16h30 – Cia Primeiro Ato (MG) – ¨Quebra-Cabeça¨

17h30 – Cortejo (SC) ¨Jam Diáspora¨e ¨Abayomi¨

PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR

Dia 18

19h00 – Beto Betrami

21h00 – Guilherme Ribeiro

23h00 – Juliano Beccari

Dia 19

01h00 – Pedro Henrique Calão

03h00 – Pepe Cisneros

05h00 – Leo Mitrurlis

07h00 – Christiane Neves

Mercado Mundo Mix

09h00 – Débora Gurgel

11h00 – Newton Zago

13h00 – Mario Moita

15h00 – João Carlos Assis Brasil

17h00 – Laércio de Freitas

LARGO SÃO BENTO

Dia 18

18h40 – Sarau Di Favela

20h15 – DBS

22h00 – Sarau da Cooperifa

23h30 – Sarau da Cooperifa

Dia 19

00h15 – Kamau

02h00 – Sarau Suburbano convicto

05h30 – Z’África Brasil

06h15 – Sarau dos Umbigos

08h00 – Grupo MPA

09h30 – Slam a Guilhermina

11h15 – Crônica Mendes

13h00 – Banda Inhocuné Soul

14h30 – Zinho Trindade

16h15 – Grupo Linha Dura

18h00 – Sandrão RZO

LARGO SANTA IFIGÊNIA

Dia 18

19h30 – Trio Porão

21h15 – Sarau do Binho

23h00 – Grupo Versão Popular

Dia 19

00h30 – Sarau Elo em Brasa

01h15 – Banda Veja Luz

03h00 – Sarau da Ademar

04h30 – Wesley Noog

05h15 -Sarau Perifatividade

07h00 – Banda Antes de Ontem

08h30 – Sarau Literatura no Brasil

10h15 – Banda Poesia Samba Soul

12h00 – sarau dos Mesquiteiros

13h30 – Afro-x

15h20 – ZAP – Zona Autônoma da Palavra

17h00 – Mc Junior e Mc Leonardo

18h00 – Potencial 3

PALCO CÁSPER LÍBERO – BRASIL

Dia 18

18h00 – Negro Leo

19h20 – Chinese Cookie Poets

20h40 – ruído/mm

22h00 – Graveola e o Lixo Polifônico

23h20 – Criolina

Dia 19

00h40 – Dingo Bells

02h00 – Vaudeville

03h20 – Godzilla

04h40 – Ex Exus

06h00 – Jonnata Doll & Garotos Solventes

07h20 – A Banda de Joseph Tourton

08h40 – Sol na Garganta do Futuro

10h00 – Apanhador Só

11h20 – Burro Morto

12h40 – The Baggios

14h00 – Strobo

15h20 – Porcas Borboletas

16h40 – Vitoriano

PALCO CÁSPER LÍBERO – SÃO PAULO

Dia 18

18h40 – Elma

20h00 – Tigre Dente de Sabre

21h20 – Aeromoças e Tenistas Russas

22h40 – Jenni Sex

Dia 19

00h00 – Vespas Mandarinas

01h20 – Bits do Além

02h40 – Mickey Junkies

04h00 – Fábrica de Animais

05h20 – As Radioativas

06h40 – Harry

08h00 – Astronauta Pinguim

09h15 – Chimpanzé Clube Trio

10h40 – NLO

12h00 – Laya Lopes

13h20 – Fabio Góes

14h40 – Bárbara Eugênia

16h00 – Andrea Dias

17h20 – Juliana R

PRAÇA DA SÉ

Dia 18

20h00 – Comédia Stand Up – Abertura – MC: Fábio Silvestre

23h00 – Comédia Stand Up – Show 2 – MC: Claudio Torres Gonzaga

Dia 19

02h00 – Comédia Stand Up – Show 3 – MC: Bruno Motta

05h00 – Comédia Stand Up – Show 4 – MC: Bruno Motta

08h30 – Comédia Stand Up – Show 5 – MC: Zé Américo

11h30 – Comédia Stand Up – Show 6 – MC: Zé Américo

14h30 – Comédia Stand Up – Show 7 – MC: Rafael Cortez

17h30 – Comédia Stand Up – Show 8 – MC: Rafael Cortez

PALÁCIO DA JUSTIÇA

Dia 18

18h00 – Instalação “A Água”

Palácio da Justiça – 80º aniversário de inauguração

Dia 19

12h00 – Visita Monitorada Tribunal de Justiça

14h00 – Visita Monitorada Tribunal de Justiça

16h00 – Visita Monitorada Tribunal de Justiça

GALERIA OLIDO

Dia 18

18h00 – Flavio Assis – Bahia, Afro, Sampa

Dia 19

10h00 – Gildo Passos

12h00 – Ceciro Cordeiro

14h00 – Sacha Arcanjo

15h00 – Jam de Contato e Improvisação

16h00 – Zulu de Arrebatá

18h00 – Edvaldo Santana

Jornada Fotográfica

BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE – AUDITÓRIO

Dia 18

18h00 – Contação de histórias – Narrativas árabes, africanas e sul-americanas

19h00 – Apresentação musical com Dr. Elfateh Hussain

CINE DOM JOSÉ

Dia 18

18h00 – A Mulher Inseto

20h30 – Segredos por trás da parede

22h00 – Blue Film Woman

Dia 19

00h00 – Um Belo Mistério: A Lenda do Grande Pênis

02h00 – O Embrião Caça em Segredo

04h00 – Ejaculando Orações: uma prostituta de 15 anos de idade

06h00 – Escola da Besta Sagrada

08h00 – Dona de Casa: Sexo da Tarde

09h30 – Os Pornógrafos

12h00 – S&M Hunter

13h30 – Kyte/Breakdown

15h00 – Love – Zero = Infinity

16h30 – Cabelos Negros, Alma de Veludo

18h00 – As Madeiras São Molhadas: Mulher Inferno

AV. SÃO LUIZ

Dia 19

08h00 – Chefs na Rua

CASA DAS ROSAS

Dia 18

15h00 – Grupo Ôctôctô

17h00 – Bailadora Andaluza por João Cabral de Mello Neto

18h00 – Show: “Paralelas” – Alice Ruiz e Alzira Espíndola

20h00 – Show: Mônica Salmaso e André Mehmari

22h00 – Show: “Tanto Faz” – Homenagem a Paulo Leminski

Dia 19

00h00 – Saraokê da Virada

02h00 – Performance MINIMAL

03h00 – Peça Navalha na Liga – Encenação de poemas de Alice Ruiz

11h00 – Oficina de bonecos de sombra

14h30 – Entre contos, peripécias e brincadeiras – o boi bumbá

16h00 – Show: São João do Carneirinho

CATAVENTO ESPAÇO CULTURAL DA CIÊNCIA

Dia 19

15h00 – Banda Paralela

CINESESC

Dia 18

18h00 – Uma Homenagem Para Carlos Reichenbach

19h00 – As Leis Místicas

21h30 – São Paulo, A Sinfonia da Metrópole

Dia 19

00h00 – Juan de Los Muertos

02h30 – Disque M para Matar – 3D

05h00 – Filme Surpresa

Vestida para Matar

10h30 – Uma Homenagem Para Carlos Reichenbach

11h00 – Tainá 3 – A Origem

15h00 – La Violetera

ESTAÇÃO PINACOTECA

Dia 18

11h00 – Oficina de Grafite

Dia 19

11h00 – Oficina de Grafite

MUSEU AFRO BRASIL

Dia 18

10h00 – Eco Museu Afro Brasil – Venha viver uma experiência única no mundo

Dia 19

10h00 – Eco Museu Afro Brasil – Venha viver uma experiência única no mundo

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Dia 18

14h30 – Uma Tarde no Museu – Oficina de Papietagem

20h00 – Show: Mutrib

21h30 – Show: Orkestra Bandida

Dia 19

11h00 – Música no MCB – Orquestra Arte Barroca

18h00 – Mawaca – “Inquilinos do Mundo”

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Dia 18

12h00 – I Festival Games Brasil

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Dia 18

12h00 – História à La Carte

14h00 – Pontos da Luz

18h00 – Rimas animais

22h00 – Visita ao acervo

Dia 19

12h00 – Bate-Bola

14h00 – Rimas animais

MUSEU DE ARTE SACRA

Dia 19

14h00 – Oficina de Escultura em Jornal

PINACOTECA

Dia 18

14h00 – Contos do Jardim das Fadas- Quando a arte toca o coração

19h00 – Quarteto Sax

Dia 19

11h00 – Coro da OSESP

14h00 – Serenata e Cia

SESC BELENZINHO

Dia 18

18h00 – Biblioteca

Bufonarias II

Cardápio de Dança

HQBR21 – O Quadrinho Brasileiro do Novo Século

Instalação multimídia interativa | VJ Alexis

Matcha

Mestres de Ofício: Cordel e Repente

Microrroteiros da Virada

O Tempo da Vela

Otra Frecuencia

Risco #3

Sambas: Partido Alto

Vão | A Cabana do Vento | José Resende

18h30 – Poin – Pequena Orquestra Interativa

Saídas Fotográficas | Virada#1

19h00 – Ares do Oriente

Hélio Ziskind

20h00 – Pac Man Motion & VideoPong

Wilson das Neves

20h30 – Bufonarias II

Playlist

21h00 – Foi o Acaso ou o Destino que nos Juntou?

Teatro à La Carte

21h30 – Frame Circus

23h00 – Amor de Improviso

Pac Man Motion & VideoPong

Tarancón

23h30 – 50 Metros Rasos

Dia 19

00h00 – Improviso García Márquez

Sinfonia de Rampas

00h30 – DJ Craca

Saídas Fotográficas | Virada#2

01h00 – Edukators

01h15 – Jam de Danças Urbanas

02h00 – Instaurações

Skowa e a Máfia

03h30 – Oráculo

04h30 – Fernandinho Beat Box

05h00 – Zeca Baleiro

07h00 – Café da Manhã

09h00 – Biblioteca

11h00 – Dois Corpos no Mesmo Espaço | Guilherme Maranhão

12h00 – Hélio Ziskind

14h30 – Andarilho

16h00 – Histórias do Que é e do Que Pode Ser

17h00 – Saltimbembe Mambembancos

SESC BOM RETIRO

Dia 18

18h00 – Dança de Salão

Eri e Erisvaldo – Mestres da Embolada

Jardim Elétrico

Lá e Cá – Os Livros Viajantes

Laboratório de Luz e Sombra

Mostra de Cinema Mudo

Mundo Circo

RAPentista Urbano

18h30 – Cinema na Virada

Histórias Para Ler Junto

Itinerário

19h00 – Herivelto Martins 100 anos

20h00 – Desenhando São Paulo – Charges e Tirinhas HQ

Eri e Erisvaldo – Mestres da Embolada

Improviso de Palhaços

RAPentista Urbano

Você Improvisa Nós Registramos

20h30 – Cidades Invisíveis – A Viagem do Rei Velhinho

21h00 – Animação Inesperada

RAPentista Urbano

22h00 – Armando Cerqueira Trio

Dia 19

10h00 – Brincando de Improviso

Canto das Criações

Jardim Elétrico

Lá e Cá – Os Livros Viajantes

10h30 – Histórias Para Ler Junto

Improviso nas Estantes

Você Improvisa Nós Registramos

11h00 – Cinema na Virada

Dança de Salão

Kevin o Vira Lata

Mundo Circo

11h30 – Mostra de Cinema Mudo

12h00 – As Aventuras de Urashima Taro

Improviso nas Estantes

12h30 – Exibição Luz e Sombra

13h00 – Imagina&ação

Improviso nas Estantes

Partido na Cozinha Convida Osvaldinho da Cuíca

14h00 – Desenhando São Paulo – Charges e Tirinhas HQ

Tagtool Sessions

15h00 – Cidades Invisíveis – A Viagem do Rei Velhinho

Orquestra Natural

16h00 – Brincadeiras Tradicionais da Oceania

Improviso de Palhaços

17h00 – Jogando no Quintal Pocket

18h00 – Herivelto Martins 100 anos

SESC CARMO

Dia 18

18h00 – Nei Lopes

O Modo de Fazer Viola-de-Cocho

Paneleiras de Goiabeiras

Rota do Queijo Mineiro

Saberes e Sabores da Cultura Tradicional Brasileira

Toque dos Sinos de Minas Gerais e o Ofício de Sineiro

Um Quê de Quilo

Vídeo Instalação: Cultura Imaterial

19h00 – Causos à Moda de Viola-de-Cocho

20h00 – Monarco da Portela

21h30 – Barroco Mineiro: do Sacro Erudito à Devoção Popular com Participação Especial de Célia e Celma

SESC CONSOLAÇÃO

Dia 18

10h00 – Cuba

Pernamcubanos

18h00 – Customização de Paper Toy – Carros Cubanos

DJ Tide

DJs Edinho Jacaré e Valdir Português – Noite Cubana

Em Pernambuco e Cuba, “Hay Pimentas y Chilis”

Minibonecas Negras

Projeção Indoor – VJ

Sabores Pernamcubanos

Viagem a Cuba ou Pernambuco?

20h00 – Dança de Salão

Marina de La Riva

21h00 – Ibrahim Ferrer Jr. (CUB)

22h00 – Fabiana Cozza – Conexão Brasil Cuba

23h00 – Obsesión (CUB)

23h59 – Yusa (CUB)

Dia 19

00h00 – DJ Dolores

01h00 – Afrobombas

02h00 – DJ Dolores

Siba

03h00 – Naná Vasconcelos

SESC INTERLAGOS

Dia 18

11h00 – Martinez

18h00 – Costume Tropeiro

Curta Chaplin

O Escultor Francisco Brennand – Milagre da Terra, dos Peixes e do Fogo

19h00 – Chá de Estrelas

SLAM

20h00 – Pagode da 27

Dia 19

09h00 – O Escultor Francisco Brennand – Milagre da Terra, dos Peixes e do Fogo

11h00 – Realejo Ritmado

12h00 – Cafezal Paulista

Catadores de Cacau

Ritmos e Danças

13h00 – Gran Circo Internazionale

15h00 – Sansacroma Dança Raul

Zôo-Ilógico

16h00 – Ouro de Tolo

SESC IPIRANGA

Dia 18

13h00 – Vivo ou Morto – Brincadeira para Pais e Filhos

18h00 – Ainda Estão Vivos

Cida Moreira e João Leopoldo apresentam Canções Fatais

Desconcerto

Efeitos Especiais em Maquiagem

Festa da Santa Muerte

Histórias Geladas de Terror e Amor

Mar de Águas-Vivas

Memórias Insulares

Mito da Criação da Noite – de Fernando Chamarelli

RPG – Mundo das Trevas

19h00 – Festa Gótico-Silenciosa, com DJ Uirá

Natureza Morta – Montando Vanitas

Quase Morte (Reload) – Projeção

19h30 – A Morte na Alma de Fernando Pessoa

Drive-Thru Autores Contemporâneos

20h30 – A Dança dos Vampiros

Efeitos Especiais em Maquiagem

Monumento Mínimo

Quase Morte (Reload) – Performance Audiovisual

21h00 – Valsa nº 6

22h00 – Entre Eu e Você

Psicose

23h30 – Flash Mob – Trilher

Dia 19

10h00 – Ainda Estão Vivos

Desconcerto

Festa da Santa Muerte

Mar de Águas-Vivas

Memórias Insulares

Mito da Criação da Noite – de Fernando Chamarelli

11h00 – A Volta ao Mundo em 80 Dias

12h00 – Efeitos Especiais em Maquiagem

13h00 – Criaturas Sombrias

RPG – Mundo das Trevas

Time Jazz Band

14h00 – Drive-Thru Para Crianças

Efeitos Especiais em Maquiagem

15h00 – Fantasma Também Brinca

17h00 – Flash Mob – Trilher

Teatro à La Carte

17h15 – Entre Eu e Você

18h00 – George Clinton

Valsa nº 6

SESC ITAQUERA

Dia 19

11h00 – Osesp – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

SESC PINHEIROS

Dia 18

18h00 – A Procissão

Bauhaus.Foto.Filme

Carlos Matuck

Devotos da Cachaça

Obstáculos

19h00 – Estrada Real da Cachaça

19h30 – Avarandado

DJ TRZ + VJ Oco

20h00 – Orquestra Contemporânea de Olinda

21h00 – Conversa com Dirley Fernandes e Pedro Urano

21h30 – DJ TRZ + VJ Oco

23h00 – DJ TRZ + VJ Oco

Orquestra de Berimbaus

23h50 – Tambor de Crioula

Dia 19

00h30 – DJ TRZ + VJ Oco

01h00 – Lira e Samba de Coco Raízes de Arcoverde

10h00 – Obstáculos

10h30 – Bauhaus.Foto.Filme

Carlos Matuck

11h00 – Folia Brasileira

11h30 – Fogão Cultural com a Chef Bel Coelho

13h00 – Grupo Casuarina

15h00 – A Flauta Mágica

16h00 – A Festa da Rosinha Boca Mole

16h45 – O Barbeiro Nozin e o Cabra que Queria ser Hemo

17h00 – A Flauta Mágica

17h30 – Folia no Terreiro de Seu Mané Pacaru

18h00 – Orquestra Contemporânea de Olinda

21h00 – Germano Mathias e Partido na Cozinha

SESC SANTANA

Dia 18

18h00 – Invencionário, por Olavo Tenório

Metrópole, por Coletivo Parábola

Movimento Elefantes

O Nome da Cor

O Que Te Toca?

Rinha de Mc’s

Todos Menos Um, por Base-V

Trabalhadores de Sonhos, por William Mophos e GAFI

21h00 – Clube do Balanço

Dia 19

10h00 – Invencionário, por Olavo Tenório

O Nome da Cor

11h00 – Movimento Sincopado

12h00 – O Que Te Toca?

14h00 – Tic Tic Tati

15h00 – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

17h00 – Tic Tic Tati

SESC SANTO AMARO

Dia 18

18h00 – Corações Encapados

Trupe Perfomática

19h00 – Lado B

Salão de Beleza Tum-Tum Bate Coração

20h00 – Rita Cadillac, a Lady do Povo

21h00 – Faringes da paixão (PE)

22h30 – Trovadores do Miocárdio

Vou Rifar meu Coração

Dia 19

00h00 – Falcão

10h00 – Corações Encapados

13h00 – Karaokê – Coração Despedaçado

Salão de Beleza Tum-Tum Bate Coração

14h00 – Lado B

Trupe Perfomática

15h00 – Eles Dançam Mal – Clarice Lima

Ringue Luta Livre

16h00 – Karaokê – Coração Despedaçado

Show de Variedades da Mesma Coisa – Palhaça Rubra

17h30 – Odair José

SESC VILA MARIANA

Dia 18

13h00 – Solar da Mímica

18h00 – Balcão de Histórias: Memórias do Comércio de São Paulo

Exposição O Coro em Performance no Cinema (Mostra Cine Privê)

Paisagens do Brasil

Polvos Poéticos

Quadrinhando – Desejo e Sedução em HQ

Rodas de Brincadeiras Populares

19h00 – Ciclo de Filmes Cine-Proibido (Mostra Cine Privê)

19h30 – Cadê Meu Nariz?

20h00 – A Poética da Imagem

Vídeo Mapping

21h00 – Esta Criança

Uma História Radicalmente Condensada da Vida Pós-Industrial

22h00 – Dissincronias – Ensaios Abertos

22h30 – A Poética da Imagem

22h45 – Uma História Radicalmente Condensada da Vida Pós-Industrial

23h30 – Duo Bandel – Gouveia

Dia 19

09h00 – Paisagens do Brasil

Quadrinhando – Desejo e Sedução em HQ

09h30 – Balcão de Histórias: Memórias do Comércio de São Paulo

Exposição O Coro em Performance no Cinema (Mostra Cine Privê)

10h00 – Primeiros Passos – Música e Movimento para Pais e Crianças

11h00 – Contação de Histórias Brasilidades

13h30 – Carlinhos Antunes e Trio Mundano

15h00 – Corpo e Ritmo

15h30 – Circo de Pulgas

16h30 – Cadê Meu Nariz?

18h00 – Esta Criança

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Dia 18

18h00 – Eles Voltam

20h00 – 9 Crônicas de um Coração aos Berros

Acampamento – Especial Viradinha

22h00 – Doméstica

Dia 19

00h00 – As Hiper Mulheres

02h00 – Um Lugar ao Sol

04h00 – Estrada para Ythaca

06h00 – A Cidade É uma Só?

08h00 – Pacific

10h00 – Crítico

12h00 – Esse Amor que Nos Consome

14h00 – No Lugar Errado

16h00 – Boa Sorte, Meu Amor

95ª. FESTA DE SÃO VITO

Dia 18

20h00 – 95ª. Festa de São Vito

Dia 19

19h30 – 95ª. Festa de São Vito

BIBLIASPA – BIBLIOTECA E CENTRO DE PESQUISA AMÉRICA DO SUL – PAÍSES ÁRABES

Dia 18

18h00 – Declamação de poesia árabe, africana e sul-americana

Exposições com Temas Africanos e Árabes

Mostra de Cinema América do Sul-Países Árabes (MASPA)

19h30 – Roda de conversa “Expressões palestinas: cultura, arte e educação”

Dia 19

10h00 – Apresentação especial de cultura árabe e islâmica

13h00 – Oficina de Caligrafia Árabe

15h30 – Apresentação musical com Dr. Elfateh Hussain

Palestra “Música do Sudão” com Elfateh Hussain

BIENAL DO PARQUE IBIRAPUERA

Dia 18

10h00 – 16ª Feira do Estudante – EXPO CIEE 2013

Dia 19

10h00 – 16ª Feira do Estudante – EXPO CIEE 2013

CTN – CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS

Dia 18

12h00 – Shows de Música e Eventos Culturais da Tradição Nordestina

Dia 19

12h00 – Shows de Música e Eventos Culturais da Tradição Nordestina

CATEDRAL NOSSA SENHORA DO LÍBANO

Dia 18

17h00 – VI Festa de Nossa Senhora do Líbano

Dia 19

13h00 – VI Festa de Nossa Senhora do Líbano

MASP

Dia 19

15h00 – Coral Jovem do Estado de São Paulo

PRAÇA MÁRIO PIRES

Dia 18

19h00 – Virada Literária

21h00 – Virada Literária – Caravana do Cordel

22h00 – Virada Literária

23h00 – Virada Literária – Karaokê Literário

Dia 19

01h00 – Virada Literária – Karaokê Literário

11h00 – Virada Literária – No Fio das Histórias

13h00 – Virada Literária – Karaokê Literário

14h00 – Virada Literária

16h00 – Virada Literária

17h00 – Virada Literária

PRAÇA VICTOR CIVITA

Dia 18

15h00 – Ponto pro Rock na Praça

SHOPPING LIGHT

Dia 18

19h00 – Musical inspirado no filme Grease

21h30 – Musical inspirado no filme Grease

22h30 – Elvis Cover- Elvinho

Dia 19

00h00 – Banda Elcio Julio Musical Bands tocando especiais dos anos 60

14h00 – Teatro Infantil

15h00 – Aulas de dança com tema Anos 60

16h00 – Música ao vivo seguindo a temática dos anos 60

20h00 – Banda Elcio Julio Musical Bands tocando especiais dos anos 60

CENTRO DA CULTURA JUDAICA

Dia 18

18h00 – 8º Encontro de Contadores de Histórias do Centro da Cultura Judaica

21h00 – Intercâmbio Musical

23h55 – Maratona de Dança Israelense

Receitas que marcaram época nos botecos mundo afora

Dia 19

11h00 – Dica de lanche divertido: mini-rocambole de pão

15h00 – Bate-papo com degustação de cafés

16h00 – O que você sabe sobre H2O?

17h30 – Mise en scène: A chave

CAIXA CULTURAL SÃO PAULO

Dia 18

20h00 – Eduardo Dussek Na Sua

Dia 19

18h00 – Eduardo Dussek Na Sua

CINE OLIDO

Dia 18

20h00 – Santa Sangre

22h00 – Thriller, a Cruel Picture

Dia 19

00h00 – De Repente a Escuridão

02h00 – Emanuelle na América

04h00 – A Noite do Terror Cego

06h00 – Visitor Q

08h00 – Rock n’ Roll High School

10h00 – Fascinação

12h00 – Confissões de um Comissário de Polícia

14h00 – Terror nas Trevas

16h00 – Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa

18h00 – Banho de Sangue

LADEIRA DA MEMÓRIA

Dia 18

18h00 – Ilú Egba

20h00 – Umoja

22h00 – Batucada Tamarindo

Dia 19

00h00 – Flor de Aroeira

02h00 – Jongo Dito Ribeiro

04h00 – Votubumba

06h00 – Samba de Roda Irmãos

08h00 – É di Santo

09h00 – Folikan

10h00 – Congada Mestre Ditinho

12h00 – Estrela do Terceiro

13h00 – Taiko Kodaiko

15h00 – Arrastão do Beco

17h00 – Bongar (PE)

LARGO DO TESOURO COM XV DE NOVEMBRO

Dia 18

18h00 – Comida de Rua 24h

PALCO CORONEL FERNANDO PRESTES

Dia 18

00h00 – Umoja – Noite dos Tambores

PALCO IPIRANGA X SÃO JOÃO

Dia 18

22h00 – Jongo do Tamandaré

23h00 – Grito da Noite

Dia 19

00h00 – Samba Caipira

01h00 – Samba de Roda de Pirapora do Bom Jesus

02h00 – Samba Lenço de Piracicaba

PALCO LARGO PAISSANDU

Dia 19

06h00 – Cambaiá – Cia de Moçambique de São Paulo

Congada de Santa Efigênia (Mogi)

Folia de Reis Estrela do Oriente

Irmandade N. Sra. Do Rosário de Justinópolis (MG)

11h00 – Relampião-Cia do Miolo

13h00 – Mingau de Concreto-Pombas Urbanas

15h00 – A Farsa dos Opostos-Grupo Imbuaça

17h00 – Canteiro-Cia dos Inventivos

PISTA ALFREDO ISSA

Dia 18

18h00 – DJ Wesley

19h00 – DJ Pica Pau

20h00 – DJ Pedrinho

20h40 – DJ Grazy (Rio)

21h20 – DJ Kiko (Rio)

22h10 – DJ Ahlemonstro

23h00 – MC Boy do Charme

Dia 19

00h00 – DJ Zé Colméia

01h00 – MC Back Dbill F3

01h40 – MC Nego Blue

02h20 – Pulse 011

03h00 – Kondzilla

04h00 – DJ QAP

05h00 – MC Sexy

05h30 – Henrico

06h00 – Xapa DJ Puff e Dj Tonelada

06h30 – Negão da ZL

07h00 – DJ Formiga

DJ Jota Effe (Rio)

08h00 – DJ Fernandinho

09h00 – DJ Xenon

10h00 – DJ Bola (Rio)

DJ Gordinho Lazer Digital

11h30 – MC Xara

12h00 – Mulher Pera

13h00 – Menor do Chapa

13h40 – MC DPJ

14h10 – Tio Fresh & Convidados

15h10 – MC Dede

15h50 – MC Guimé

16h40 – DJ Marlboro

PISTA MARECHAL RONDON

Dia 18

18h00 – Dubversão

PISTA PRINCESA ISABEL

Dia 18

18h00 – Jonas Rosio

19h30 – Daniel Moraes

21h00 – Edu Lima

22h00 – Fabio Leal

23h30 – Element

Dia 19

00h30 – Easy Riders Live! (Israel)

01h30 – Gui Milani

03h00 – Flegma Live! (Sérvia)

04h00 – Zyce Live! (Sérvia)

05h00 – Ectima Live! (Sérvia)

06h00 – 2012 Live!

07h00 – Thaty vs Livia

08h30 – Pragmatix Live! (Argentina)

09h30 – Men 2 Deep Live!

10h30 – Rica Amaral

12h00 – Musatti

13h00 – S-Range Live! (Suécia)

14h00 – Time In Motion Live! (Dinamarca)

15h00 – Rocky Live! (Israel)

16h00 – Vidigal

PISTA RUA DOS PROTESTANTES

Dia 18

18h00 – Voodoohop

PRAÇA CLÓVIS

Dia 18

18h00 – Instalação “Domo”, Visual Farm

RUA XAVIER DE TOLEDO

Dia 18

18h00 – Mixer Cinema São Paulo – Instalação

RUA DO COMÉRCIO E IMEDIAÇÕES – TEATRO DE RUA

Dia 19

17h00 – Hasard – Erro Grupo

SESC POMPEIA

Dia 18

18h00 – Aproximações: Guizado (BRA) e Rob Mazurek (EUA)

Ateliê de Gravuras do Sesc Pompeia

Hüseyin Bahri Alptekin

Mundificando

O Interior Está no Exterior

Sesc Pompeia: 30 Anos

Tá? Tô!

20h00 – Circo da Vinci (ARG): Maravilha – Cenas de Um Mundo Estranho

21h00 – A Primeira Vista

21h30 – Invasor(ers)

Dia 19

00h00 – Tribo Mutrib (BRA)

01h00 – Susana Travassos (PRT) e Chico Saraiva (BRA): Tejo-Tietê

02h00 – Vira Bollywood

03h00 – Muchachito & Sus Comprades + Bnegão & Seletores de Frequencia

09h00 – Ateliê de Gravuras do Sesc Pompeia

Hüseyin Bahri Alptekin

O Interior Está no Exterior

Sesc Pompeia: 30 Anos

11h00 – Ensemble Gaoshan Liushui (BRA)

12h00 – Karagöz, The Singer (Karagöz, o Cantor) – Vural Arisoy

13h00 – Música Turca para Todos

16h00 – Aproximações: Guizado (BRA) e Rob Mazurek (EUA)

17h00 – Aproximações: Música Ancestral Rastafari com participa~]ao de Priest Tiger (JAM) e Dada Yute (BRA)

18h00 – A Primeira Vista

DJ Baris K + Taskim Duo + Buyuk ev Ablukada

Invasor(ers)

TEATRO SÉRGIO CARDOSO

Dia 18

19h00 – Ribeirão Preto Cia. de Dança

23h30 – Projeto Cult Paschoal

Dia 19

15h00 – Grupo Lagartixa na Janela

16h00 – Hércules Gomes

17h00 – Cia. Mariana Muniz de Teatro e Dança

VIADUTO DO CHÁ

Dia 18

18h00 – Travessias Urbanas – Acrobático Fratelli

