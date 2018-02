Companhia das Letras fecha acordo com Amazon

Nesta sexta-feira, 30, a Companhia das Letras anunciou que, em breve, os usuários do Kindle também poderão acessar os livros da editora em seus aparelhos. A nova parceria vem se juntar as já firmadas com a iBookstore, da Apple, com a qual Companhia começou a trabalhar no mês passado, e com dez livrarias nacionais.

Desde 2010, a Companhia das Letras trabalha na expansão do catálogo digital, que hoje conta com três aplicativos para iOS e mais de 500 títulos em ePub.