Comedy Central terá programa semanal com imitador de Donald Trump nos EUA

Descrito pela revista Rolling Stone como o melhor imitador de Donald Trump, o comediante Anthony Atamanuik terá a partir do final de abril um programa semanal no canal norte-americano Comedy Central, The President Show.

O programa, anunciado nesta segunda-feira, 3, pelo canal, vai parodiar tanto os programas de ‘late show’ quanto a administração do presidente norte-americano Donald Trump. A estreia, nos EUA, está marcada para 27 de abril.

Num vídeo divulgado para promover o programa, Atamanuik aparece caracterizado como Donald Trump dando uma coletiva de imprensa no avião presidencial. Ao avistar uma mulher tomando sol, o presidente pede para ser deixado sozinho.

Além de Atamanuik como Trump, o programa terá ainda o ator Peter Grosz como o vice-presidente Mike Pence.

Ainda não há previsão de estreia do The President Show na versão brasileira do canal Comedy Central.