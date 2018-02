Começa venda de ingressos para show extra de Gilberto Gil e Caetano Veloso em SP

Começa nesta segunda-feira, 24, a venda de ingressos para o show extra da turnê Dois Amigos, Um Século de Música, de Gilberto Gil e Caetano Veloso, em São Paulo. O show ocorre no dia 8 de outubro, uma quinta-feira, no Citibank Hall.

Os fãs podem comprar entradas no site da Tickets for Fun, na bilheteria do Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo, SP) e demais pontos de venda divulgados pela produtora em seu site. A produtora não divulgou exatamente o horário em que os bilhetes estarão disponíveis online.

++ Gil e Caetano são ovacionados por plateia em show em São Paulo

++ Gilberto Gil e Caetano Veloso mostram música inédita em São Paulo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da capital paulista, no Brasil eles também vão se apresentar em Curitiba (28 de agosto), Porto Alegre (29 de agosto), Belo Horizonte (26 de setembro), Brasília (03 de outubro), Rio de Janeiro (16, 17 e 18 de outubro) e Salvador (28 de novembro).

Confira os preços dos ingressos para os shows em São Paulo:

PREÇOS POR SETORES (Configuração: sentado) NORMAL ½ ENTRADA MESA SETOR VIP R$ 450,00 R$ 225,00 MESA SETOR I R$ 350,00 R$ 175,00 MESA SETOR II R$ 280,00 R$ 140,00 POLTRONA SETOR I R$ 280,00 R$ 140,00 POLTRONA SETOR II R$ 240,00 R$ 120,00 CAMAROTE SETOR I R$ 400,00 R$ 200,00 CAMAROTE SETOR II R$ 300,00 R$ 150,00 PLATEIA SUPERIOR I R$ 160,00 R$ 80,00 PLATEIA SUPERIOR II R$ 140,00 R$ 70,00 PLATEIA SUPERIOR III R$ 120,00 R$ 60,00

Leia mais sobre a turnê:

Caetano Veloso e Gilberto Gil se apresentam em Israel

‘Preferimos o diálogo’, diz Caetano Veloso, que se apresenta em Israel

MARCELO RUBENS PAIVA: Estupidez seria NÃO tocar em Israel