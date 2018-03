Começa o Rock in Rio 2011

por Roberta Pennafort

A Cidade do Rock foi aberta oficialmente às 14h05 com a chegada de seus primeiros habitantes. Dezenas de pessoas que aguardavam a abertura do portão sob sol forte entraram correndo e gritando ao som da música tema do Rock in Rio.

O idealizador do festival, Roberto Medina, como de costume, aguardava e saudava o público com palmas. “É um evento muito difícil de fazer. Mas estes sorrisos lavam a alma”, disse Medina, que tem à sua disposição um dos carrinhos elétricos da produção.

Já está no palco Seeley & Baldori no Palco Rockstreet. As principais atrações de hoje são Rihanna, Elton John e Katy Perry.