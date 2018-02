Começa a 2º edição do Lollapalooza Brasil; The Killers, Cake e The Flaming Lips são as principais atrações do primeiro dia

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Começou nesta sexta-feira, 29, o Lollapalooza Brasil 2013, no Jockey Club de São Paulo. De acordo com a organização do evento, mais de 100 mil pessoas devem passar pela segunda edição do festival que vai até domingo, 31. Os portões foram abertos pontualmente às 11h na Avenida Lineu de Paula Machado. Não havia grande fila no local. Ainda há ingressos para os três dias. Os preços variam entre R$ 175 e R$ 990. Os principais destaques de hoje são as bandas The Killers, Cake e The Flaming Lips.

Pearl Jam, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Alabama Shakes, Criolo, Planet Hemp, Kaiser Chiefs e Franz Ferdinand complementam o cardápio de atrações que este ano terá seis palcos e mais de 50 shows. O evento criado pelo vocalista do Jane’s Addiction, Perry Farrell, em 1991, chega ao País pela segunda vez. Em 2012, 140 mil pessoas marcaram presença nos dois dias do festival.

Bruna Soares, 19, veio de Itu, interior de São Paulo, para assistir ao show do The Killers. A estudante de administração de empresas chegou cedo para garantir um bom lugar no palco Cidade Jardim, onde, mais tarde, por volta das 21h30, o quarteto americano encerra o primeiro dia do festival: “Nunca tive a oportunidade de vê-los. Será um momento muito especial. Amo o Brandon Flowers (vocalista do The Killers)”, diz a jovem.

Primeiros shows. Mais cedo, às 12h30, os chilenos do Perrosky, formada pelos irmãos Alejandro e Álavaro Gomes, abriram o primeiro dia do festival na capital paulista no Palco Cidade Jardim. Um pouco mais tarde, por volta das 13h15, o Tokyo Savannah também se apresentou no palco Alternativo.

Transporte. A estação de metrô mais próxima do Jockey Club é a Butantã (Linha 4 – Amarela). O metrô ficará aberto até a 1h no sábado e meia-noite na sexta e no domingo. A SPTrans também criou uma linha de ônibus especial. Veículos sairão do Jockey com destino ao Metrô Anhangabaú (Linha 3 – Vermelha) nos dias 29, 30 e 31, a partir das 23h até a 1h30. O valor da passagem é de R$3.

Estacionamento. O Jockey Club de São Paulo não possui estacionamento. No entanto, dois locais estarão disponíveis: um na Avenida Jaguaré, 1.347, e outro no estacionamento WTC/CENU, na Avenida das Nações Unidas, 12.551.

Menores de 18 anos. O acesso de menores de 18 anos será permitido somente com acompanhamento dos pais ou familiares de primeiro grau (tios, avós, primos, irmãos) ou responsáveis legais. É obrigatória a apresentação do RG original ou cópia autenticada dos pais. Para o menor, certidão de nascimento original ou cópia autenticada, acompanhados da impressão do Termo de Responsabilidade preenchido.

Serviço:

Festival Lollapalooza

Dias: 29, 30 e 31 de março (sexta, sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 23h

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 1.773 – Jockey Club de São Paulo

Ingressos: De R$ 175 a R$ 990 (entradas disponíveis para os três dias de festival)

Mais informações: www.lollapaloozabr.com