Começa 2º dia do Monsters of Rock em SP

Marcia Pezenti

SÃO PAULO- A Arena Anhembi abriu os portões neste domingo, 26, com 13 minutos de atraso, mas a fila nesta manhã já não está tão longa quanto a de sábado, primeiro dia do festival.

Neste segundo dia, o line up com bandas veteranas e de peso continua. O público aguarda as apresentações do Kiss, Accept, Yngwie Malmsteen e Manowar.

Quem abre os trabalhos é a brasileira Dr Pheabes. Com quase 30 anos de carreira, que serão completados no ano que vem, o quarteto tem influências de Led Zeppelin, Van Halen e Whitesnake.

A organização estima que 35 mil pessoas compareçam ao evento neste domingo.