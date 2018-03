Com sol escaldante, Lollapalooza começa em São Paulo; Wander Wildner foi o primeiro a se apresentar

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

Um dos eventos musicais mais aguardados do ano, o Lollapalooza, começou oficialmente na tarde deste sábado, 7, no Jockey Club de São Paulo, na capital. Diante de um público heterogêneo, uma banda, entretanto, ganha a preferência: o Foo Fighters, principal atração do festival, que se apresenta às 23 horas de hoje à noite. Camisetas variadas com o nome do grupo se destacam no meio da multidão.

Wander Wildner, o eterno “Surfista Calhorda”, foi o responsável por abrir as apresentações do Lollapalooza 2012. Com um blazer preto e uma camisa vermelha e branca, o punk brega, ex-vocalista dos Replicantes, banda que fez muito sucesso no início da década de 1990, subiu ao Palco Butantã pontualmente às 13 horas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Wander Wildner animou o público com hits de sua carreira solo e também de sua ex-banda. Sucessos como Um Lugar do Caralho, Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, Bebendo vinho, Lonely Boy e o clássico Surfista Calhorda foram alguns dos hits executados. Sem interagir muito com a plateia, Wander lembrou de agradecer o organizador do festival, o vocalista da banda americana Jane’s Addiction, Perry Farrell. “Gracias, gracias, gracias, Lollapalooza e também a Perry Farrell”, disse sem demonstrar muito interesse.

“Como vocês bem sabem, ontem foi Sexta-feira Santa e amanhã é domingo de Páscoa. Sendo assim, não poderia me esquecer de uma coisinha”, revelou antes de dar início à música Jesus Voltará, do disco Buenos Dias, um dos maiores sucessos de sua carreira.

Às 14 horas, foi a vez de Marcelo Nova, ex-integrante do Camisa de Vênus, se apresentar no Palco Cidade Jardim. O músico baiano fez um show bastante movimentado e tocou grandes clássicos de sua carreira, como Eu não matei Joana D’arc.

[galeria id=2592]

As apresentações continuam nos três palcos do Lollapalooza durante todo o dia. As atração mais aguardadas são o Foo Fighters, Joan Jett and The Blackhear e o Band of Horses.

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012