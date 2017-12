Com participação da filha Blue Ivy, Beyoncé lança clipe de ‘Formation’

Beyoncé lançou neste final de semana o clipe da a música Formation. Este é o seu primeiro single desde o álbum Beyoncé, de 2014. Ela colocou a faixa no Tidal, serviço de streaming de música de seu marido Jay Z, mas o vídeo também está no YouTube.

Veja também

Beyoncé chega aos 34 anos reinando solitária no topo do pop

O clipe conta com participação de sua filha, Blue Ivy. A cantora também aparece sentada em cima de um carro da polícia de New Orleans, que está submerso na água. Em uma das cenas, policias levam as mãos ao alto, em frente a um muro onde está escrito “parem de atirar em nós”.