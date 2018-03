Com mensagens contra o racismo, O Rappa faz show enérgico no Lollapalooza

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

Tinha tudo para ser só um show convencional, mas O Rappa fez questão de mostrar a força do rock brasileiro na tarde deste sábado, 7, no Palco Cidade Jardim do Festival Lollapaloza, no Jockey Club de São Paulo.

Com um repertório repleto de hits, Falcão fez o público pular, cantar e externar gritos épicos contra o racismo. “Que se dane a cor da pele, isso é o menos importante! Vamos todos juntos. Abaixo o preconceito!”, gritou o vocalista da banda nacional.

Apesar de ovacionado, O Rappa sofreu com diversos problemas técnicos no início do show. Vestido com uma camiseta com os dizeres “faça crescer seu prórpio futuro”.

Falcão tentou dribar as dificuldades. “Minha primeira vez no Lollapaloza merece um grito mais alto, vamos fzer barulho”, disse.

O repertório contou com uma avalanche de hits, entre eles Pescador de Ilusão, Minha Alma, O Salto, Súplica, Reza a Vela e Me Deixa.

Killing in the Name, do Rage Against the Machine, também foi tocada, para enlouquecer os que não estavam tão interessados assim na apresentação do grupo carioca.

Setlist:

1 – Reza Vela

2 – Meu Mundo é o Barro

3 – Homem Amarelo

4 – Maneiras

5 – O Salto

6 – Lado B Lado A

7 – Hey Joe

8 – Minha Alma

9 – Súplica Cearense

10 – Monstro Invisível

11 – Rodo Cotidiano

12 – Pescador de Ilusões

13 – Me Deixa

