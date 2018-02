Com letras e melodias simples, Agridoce acalma os ânimos de público ainda discreto no festival

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Enganam-se aqueles que pensam que um festival de grande porte não pode ter momentos de serenidade e até romantismo. A banda Agridoce, projeto paralelo da vocalista Pitty e do guitarrista Martin, transformou a pista do Lollapalooza em um espaço de reflexão. Com letras e melodias simples, o duo folk acalmou os ânimos de um público ainda discreto que assistia a apresentação da dupla no palco Cidade Jardim na tarde desta sexta-feira, 29.Em clima de calmaria, Pitty e Martin mostraram um lado pouco conhecido da banda baiana. “Valeu, e muito bom estar com vocês. Este é o ultimo show da turnê. Espero que gostem”, disse Pitty, antes de assumir o piano e executar Across the Universe, clássico dos Beatles.O público ainda é fraco no Jockey Club de São Paulo. Segundo a organização do evento, mais de 100 mil pessoas devem passar pelo festival nesta sexta, sábado e domingo. Ainda há ingressos para os três dias. The Killers, Of Monsters and Men, The Flaming Lips e Cake são os destaques do dia.