Com Jude Law, ‘Rei Arthur: A Lenda da Espada’ tem novo trailer ao som de Led Zeppelin; veja

Foi divulgado um novo trailer de Rei Arthur: A Lenda da Espada, longa dirigido por Guy Ritchie, com Jude Law, Charlie Hunnam e Astrid Bergès-Frisbey. O vídeo tem a música Babe, I’m Gonna Leave You, do Led Zeppelin, mostra novas cenas de Arthur. Veja:

Com Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) no papel principal, o filme é uma tomada do clássico mito da espada Excalibur, traçando a jornada de Arthur das ruas para o trono.

Quando o pai do jovem Arthur é assassinado, Vortigern (Jude Law), seu tio, se apodera da coroa. Sem ter o que é seu por direito e sem ideia de quem realmente é, Arthur cresce do jeito mais difícil nos becos da cidade. Mas, assim que ele remove a espada da pedra, sua vida muda completamente e ele é forçado a descobrir seu verdadeiro legado.

Também estão no filme Djimon Hounsou (Diamante de Sangue), Aidan Gillen (Game of Thrones) e Eric Bana (Star Trek).

O filme tem estreia prevista para 18 de maio de 2017 no Brasil.