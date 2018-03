Com gripe, Roberto Carlos adia shows em São Paulo

Roberto Carlos adiou os três shows que faria em São Paulo, nesta sexta, 1°, sábado, 2, e domingo, 3, devido a uma forte gripe. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Espaço das Américas, local das apresentações. As novas datas dos shows serão 18, 19 e 20 de agosto.

O comunicado diz que os shows foram adiados “em decorrência da forte gripe que acometeu ao artista Roberto Carlos no último domingo, 26 de junho, o qual ainda não conseguiu se recuperar, e seguindo as orientações médicas do clínico geral do artista, Dr. Milton Kazuo.”

Os ingressos comprados poderão ser utilizados nas novas datas. O cliente também tem a opção de ser reembolsado, diz o comunicado. Mais informações sobre ingressos estão no site www.ticket360.com.br e telefone (11) 2027-0777.

