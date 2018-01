Com críticas sociais, Katy Perry lança o clipe de ‘Chained To The Rhythm’

Depois de uma apresentação no Grammy Awards de 2017 com críticas veladas a Donald Trump, a cantora Katy Perry liberou nesta terça-feira, 21, o clipe da música Chained To The Rhythm, que conta com críticas à sociedade norte-americana.

No vídeo, com um visual distópico de ficção científica, Katy Perry adentra um parque de diversões temático que vende o sonho americano, com todos os frequentadores “presos ao ritmo”, seguindo as filas igualmente e praticando as mesmas ações – como hamsters numa gaiola.

Ao se deparar com Skip Marley, o neto de Bob Marley que participa da canção, a personagem de Katy Perry começa a acordar no vídeo para o que há ao seu redor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chained To The Rhythm é o primeiro single do próximo álbum de Katy Perry, o seu quarto trabalho de estúdio, que por enquanto não teve nome ou data de lançamento revelados. O último trabalho da cantora havia sido PRISM, de 2013.