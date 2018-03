Coldplay surpreende e lança a nova música ‘Hypnotised’

A banda britânica Coldplay surpreendeu seus fãs nesta quinta-feira, 2, ao lançar em seus canais a inédita música Hypnotised. A canção já chegou acompanhada de um lyric video, apresentando a letra cantada por Chris Martin na faixa.

A faixa é a primeira divulgada de um novo EP da banda, intitulado Kaleidoscope, que será lançado no dia 2 de junho junto com quatro outras músicas.

A lista de faixas do novo EP foi confirmada pela banda em comunicado através do Twitter:

“Olá a todos. Nós temos um novo EP chegando para vocês em 2 de junho, se chama Kaleidoscope e tem cinco músicas”, diz o comunicado assinado por Chris Martin, que apresenta o título das cinco faixas: All I Can Think About Is You, Something Just Like This, Miracles 2, A L I E N S e a divulgada Hypnotised.

Ainda de acordo com o comunicado, Hypnotised serve apenas de prévia do novo trabalho e não será um single oficial da banda.

O último lançamento do Coldplay havia sido o álbum A Head Full of Dreams (2015).