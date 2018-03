Coldplay encerra penúltimo dia de Rock in Rio; confira os vídeos do show

Os britânicos do Coldplay encerram no Palco Mundo o 6º dia de shows do Rock in Rio.

Inúmeros sucessos estiveram no setlist do show, como Fix You e The Scientist, ao lado das novas canções. Antes de finalizar com Fix, o vocalista Chris Martin puxou o coro do refrão de Rehab, maior sucesso de Amy Winehouse.

O show começou com Hurts Like Heaven, do novo álbum da banda, Mylo Xyloto, que será lançado em 24 de outubro. Em determinado momento da música Chris Martin perdeu o equilíbrio e caiu, mas nada que interrompesse o show

A faixa foi seguida pelo seu primeiro hit da carreira da banda, Yellow, do CD Parachutes.









Setlist do show:

Hurts Like Heaven

Yellow

In My Place

Major Minus

Paradise

Lost!

Violet Hill

God Put a Smile on Your Face

The Scientist

Us Against The World

Politik

Viva la Vida

Charlie Brown

Life Is for Living

Clocks

Fix You

Every Teardrop Is a Waterfall