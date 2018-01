Coldplay e Ed Sheeran são os artistas preferidos dos brasileiros para escutar durante o trabalho

Uma parceria entre a rede social profissional LinkedIn e o serviço de música por streaming Spotify resultou em uma pesquisa para apontar o comportamento dos brasileiros com relação ao ato de escutar música durante o trabalho.

Segundo a pesquisa, 83% dos brasileiros ouvem música durante o trabalho – isso para aqueles que usam a plataforma de música por assinatura, obviamente – e para 41% deles o Coldplay é a banda mais adequada para se ouvir durante o horário do expediente.

A trupe de Chris Martin é seguida, na preferência dos brasileiros, pelo também britânico Ed Sheeran e pelos brasileiros Jorge & Matheus, os dois foram lembrados por 32% dos entrevistados. A lista segue om Maroon 5 (30%), que se apresentará duas vezes no Rock in Rio 2017 (entenda aqui), e a banda Charlie Brown Jr. (21%)

A pesquisa ainda detalha o hábito de alguns profissionais. Dentre aqueles que trabalham com tecnologia da informação (98%) e os engenheiros (79%) a música é fundamental para que eles se mantenham produtivos no trabalho.

Curiosa, contudo, é a informação de que artistas bastante populares no Spotify no Brasil, como Anitta e Wesley Safadão, são considerados não apropriados para se ouvir durante o trabalho. A lista de “proibidões” conta com Maiara & Maraísa (17%), Marília Mendonça (16%) e Simone & Simaria (16%).

Ao realizar a pesquisa, Spotify e LinkedIn criaram uma playlist com as mais ouvidas pelos brasileiros durante Música no Trabalho.