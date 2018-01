Coldplay deve vir ao Brasil para shows em novembro

Depois de Green Day anunciar uma turnê brasileira para o início de novembro deste ano, agora é a vez da banda britânica Coldplay ser cotada para shows no País no mesmo mês.

A informação sobre a vinda do Coldplay foi divulgada esta madrugada pelo jornalista José Norberto Flesch, do jornal Destak. De acordo com ele, a banda fará shows na primeira quinzena de novembro, em datas e locais a serem definidos.

A nova vinda do Coldplay surpreende até os fãs da banda, que puderam ver Chris Martin e sua trupe há pouco tempo no Brasil. A banda se apresentou no País pela última vez em abril do ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os shows do Coldplay no Brasil se somam a outras atrações internacionais confirmadas para o segundo semestre no País, como U2, Green Day, Paul McCartney, Bruno Mars, John Mayer e ainda as atrações de peso do Rock In Rio e do novo festival São Paulo Trip.

O mais recente álbum do Coldplay é o A Head Full of Dreams, de 2015. Em 2017, a música lançou de surpresa a inédita música Hypnotised, um sinal de que um novo trabalho pode estar a caminho.