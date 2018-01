Coldplay confirma dois shows no Brasil em novembro

O Coldplay acaba de confirmar turnê no Brasil em novembro. A banda britânica fará show dia 7/11, no Allianz Parque, em São Paulo, e dia 11/11 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A turnê do disco A Head Full Of Dreams se encerra na Argentina, com apresentação dia 14/11, no Estadio Unico de La Plata, Buenos Aires.

Os ingressos para o show de São Paulo custarão entre R$240 (cadeira superior) e R$750 (pista premium). Em Porto Alegre, os preços vão de R$320 a R$800.

Desde a primeira data de apresentação da turnê, que começou em março de 2016, a banda vendeu mais de 4,6 milhões de ingressos com shows na América Latina, Europa, Ásia, Austrália e América do Norte.

Os ingressos estarão à venda a partir de 17 de julho, às 0h01, para São Paulo e Porto Alegre no site www.eventim.com.br.

Ingressos estarão disponíveis em pré-venda para clientes do Banco do Brasil, na sexta-feira, 14 de julho, a partir da 0h01 para portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo; e de 15 de julho, a partir de 00h01 até 16 de julho às 20h para todos os clientes Ourocard.

A banda chega ao país quatro meses após o lançamento do EP Kaleidoscope, que será divulgado oficialmente no dia 14/7 com cinco músicas inéditas. O EP é uma continuação do álbum A Head of Full Of Dreams, que vendeu mais de 5 milhões de cópias desde o lançamento, em dezembro de 2015.

A faixa ALIENS, incluída no EP, já foi lançada.

COLDPLAY EM SÃO PAULO

Allianz Parque/SP (Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – SP)

Abertura dos portões: 17h

Show: 21h

Classificação Etária: 14 anos (menores de 14 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

– Pista Premium – R$ 750,00

– Pista Comum – R$ 380,00

– Cadeira Inferior – R$ 510,00

– Cadeira Superior – R$ 240,00

COLDPLAY EM PORTO ALEGRE

Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá – POA)

Abertura dos portões: 17h

Show: 21h

Classificação Etária: 16 anos (menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

– Pista Premium – R$ 800,00

– Pista Comum- R$ 500,00

– Cadeira Inferior – R$ 520,00

– Cadeira Superior – R$ 320,00

– Cadeira Gold – R$ 480,00

– Camarote – R$ 780,00