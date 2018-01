Coldplay anuncia novo disco e lança linha do tempo interativa

O Coldplay divulgou em seu site oficial nesta semana uma linha do tempo interativa contando a história da banda por meio de material multimídia. Em um manuscrito, o grupo de Chris Martin revelou também que está gravando um novo álbum, A Head Full of Dreams, sucessor de Ghost Stories, lançado no ano passado.

Algumas das músicas do novo disco, registradas na ASCAP (Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editoras), seriam inspiradas em Game of Thrones. Entre elas estão I’m a Real Bastard, Rastafarian Targaryen e Red Wedding.

A série Harry Potter também teria sido usada como referência em uma música, Voldemort, nome do vilão da saga. A Head Full of Dreams ainda não tem data de lançamento.