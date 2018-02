Coldplay anuncia dois shows no Brasil

O Coldplay anunciou, nesta terça-feira, 13, por meio de seu site oficial, duas apresentações no Brasil. Os shows vão acontecer em 5 de fevereiro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e no dia 7 do mesmo mês no Estádio do Zequinha, em Porto Alegre. Os ingressos serão vendidos a partir de 21 de novembro – os valores ainda não foram divulgados.

A turnê da banda na América Latina ainda inclui mais cinco shows: um na Argentina, outro no Chile e mais três no México, entre os dias 9 e 19 de fevereiro.

A última vez que o grupo liderado pelo vocalista Chris Martin passou pelo Brasil foi em setembro de 2011 durante o Rock in Rio. O Coldplay tem cinco álbuns lançados e o mais recente é Mylo Xyloto (2011), que atingiu a primeira posição em vários países, como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.