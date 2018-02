‘Coisas que Owen Wilson diz’: vídeo mostra os maneirismos do ator, que prepara nova estreia

Um canal do Youtube (Owenergy Studios) subiu um vídeo no fim de semana que mostra o ator Owen Wilson falando as mesmas frases ou expressões em diversos filmes da sua carreira. O vídeo já tem mais de um milhão de visualizações, veja:

Aparecem na compilação Meia Noite em Paris, Uma Noite no Museu, Penetras Bons de Bico e Pura Adrelina, entre muitos outros.

Enquanto isso, o ator se prepara a estreia de Horas de Desespero (No Escape), previsto para estrear em setembro, nos EUA e no Brasil. O filme de John Erick Dowdle (Quarentena, Assim na Terra como no Inferno), conta a história de uma família americana que se vê cercada por um levante num país estrangeiro, e tem de lutar por sua própria vida.

Veja o trailer:

Zoolander 2, em que o ator volta como o famoso modelo Hansel (ao lado de Ben Stiller), está em fase de pós-produção e deve estrear em fevereiro de 2016.

Penélope Cruz também estará no elenco do filme, dirigido por Ben Stiller.