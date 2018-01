Clipe de ‘Velozes e Furiosos’ desbanca ‘Gangnam Style’ como vídeo mais visto do YouTube

Depois de quase cinco anos de sua publicação, o clipe da música Gangnam Style, do rapper sul-coreano Psy, perdeu nesta terça-feira, 11, o título de vídeo mais visto do YouTube. Outro clipe, o da música See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, é o novo detentor da marca.

Lançada em 2015 para a trilha sonora de Velozes e Furiosos 7, a música é uma homenagem ao ator Paul Walker, um dos protagonistas da série, que faleceu antes do fim das gravações num acidente de carro. O clipe mistura cenas do ator e do filme com filmagens do rapper Wiz Khalifa e do cantor Charlie Puth.

No momento, See You Again tem cerca de 2 bilhões e 897 milhões de visualizações, enquanto Gangnam Style tem 2 bilhões e 895 milhões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambos os vídeos, porém, podem ser ultrapassados em breve por mais um videoclipe. Lançado há apenas sete meses, o clipe de Despacito, do porto-riquenho Luis Fonsi, já está com 2 bilhões e 490 milhões de visualizações. Sucesso mundial, o hit latino estourou ainda mais nas paradas depois de um remix com o cantor canadense Justin Bieber.