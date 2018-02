Julio Maria – O Estado de S.Paulo

Os efeitos da chuva de sexta-feira, 29, eram percebidos na pista. O barro se mistutou com as garrafas pet e copos de plástico. Clima, tipicamente, woodstokiano. Isso porque nem havia chovido ainda às 16h45. A pista do palco Alternativo era um pasto, mesmo às 16h30, quando nenhuma gota de água havia caído.