Clássicos de Martin Scorsese e Robert De Niro são exibidos de graça em São Paulo

O projeto Cine na Praça tem uma programação especial dedicada à parceria do diretor Martin Scorsese com o ator Robert De Niro. As sessões são gratuitas e começam nesta quinta-feira, 6, sempre às 19h.

O evento é realizado na Praça Victor Civita (Rua Sumidouro, 580, Pinheiros, São Paulo). As apresentações são na arquibancada coberta da praça, com capacidade para receber 290 pessoas. Em todas as sessões haverá distribuição gratuita de pipoca. Não é necessário retirar ingressos com antecedência.

6 de agosto

Os bons companheiros (1990)



13 de agosto

Touro indomável (1980)



20 de agosto

Cabo do medo (1991)



27 de agosto

Taxi driver (1976)