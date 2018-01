Clássico ‘Indiana Jones’ deve ganhar nova sequência

O clássico Indiana Jones deve ganhar uma nova sequência. O longa, que estreou em 1981 e teve quatro continuações até 2008, com Harrison Ford no comando do personagem principal, terá um quinto filme para incrementar a franquia. Em entrevista à revista norte-americana Variety, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, afirmou que o título está, de fato, nos planos da produtora.

A franquia de filmes reúne quadro grandes produções: Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984, Indiana Jones e a Última Cruzada, em 1989, e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, em 2008.

Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida

Indiana Jones e o Templo da Perdição

Indiana Jones e a Última Cruzada

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal