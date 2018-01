Cirque du Soleil: venda de ingressos para shows em São Paulo começa no dia 6 de julho

Os ingressos da temporada paulistana de Amaluna, produção do Cirque du Soleil, estarão disponíveis a partir do dia 6 de julho, quinta-feira, no canal de venda online (https://www.tudus.com.br/evento/cirque-du-soleil-amaluna) e na bilheteria oficial do evento, no Shopping Market Place, em São Paulo.

Após quatro anos, o grupo canadense retorna ao Brasil com um espetáculo que enaltece a figura feminina, dirigido pela vencedora do Tony Awards Diane Paulus. A turnê estreia em São Paulo no 5 de outubro, no Parque Villa Lobos, e segue depois para o Rio, onde inicia temporada no dia 28 de dezembro, no Parque Olímpico.

De acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 3, Amaluna convida o público a uma misteriosa ilha governada por Deusas. Para marcar a passagem de sua filha Miranda à idade adulta, a rainha Prospera comanda uma cerimônia que homenageia a feminilidade, a renovação, o renascimento e o equilíbrio, e marca a passagem dessas ideias e valores de uma geração a outra. Uma história de amor também está no enredo da apresentação.

A peça estreou em Montreal em 2012 e já passou por 30 cidades de 10 países, onde foi visto por mais de 4 milhões de pessoas. É a primeira vez que um espetáculo do Cirque de Soleil tem um elenco majoritariamente feminino.

TEMPORADA BRASILEIRA

SÃO PAULO

Local: Parque Villa Lobos

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros

Entre 5 de outubro e 17 de dezembro de 2017

RIO DE JANEIRO

Local: Parque Olímpico

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n – Barra da Tijuca (altura do no. 5001, em frente ao Terminal Centro Olímpico).

Entre 28 de dezembro de 2017 e 21 de janeiro 2018

INFORMAÇÕES GERAIS

Duração do espetáculo: 130 minutos (incluindo intervalo de 20 minutos);

Capacidade da Tenda Principal: 2.482 lugares;

Classificação etária: livre

Acesso para deficientes – Acesso e assentos destinados apenas para cadeirantes e 1 acompanhante;

Tendas climatizadas (Tenda Principal e Tenda Banco Original Vip Experience).

SESSÕES E HORÁRIOS

• terça a sexta-feira, às 21h; (sessões às 17h30 em algumas datas durante a semana);

• sábados, às 17h30 e 21h;

• domingos, às 16h e 19h30.

SETOR / INTEIRA R$ / MEIA-ENTRADA R$

Setor Premium* / 450,00 / 225,00

Setor 1 / 380,00 / 190,00

Setor 2 / 320,00 / 160,00

Setor 3 / 250,00 / 125,00

Serviço Banco Original Vip Experience: R$250,00**

BILHETERIA OFICIAL (SÃO PAULO) – SEM TAXA DE SERVIÇO

Shopping Market Place – Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 – Vl. Cordeiro – São Paulo/ SP – Cep: 04795-100 – 1º Piso. Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h.