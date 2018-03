Cirque du Soleil traz espetáculo ao Brasil no segundo semestre de 2017

Quatro anos depois de sua última passagem pelo Brasil, o Cirque du Soleil retorna ao País no segundo semestre de 2017 com um novo espetáculo, Amaluna. É a sexta produção da companhia canadense a ser apresentada em cidades brasileiras. Estão confirmadas temporadas em São Paulo e no Rio, ainda sem datas anunciadas.

Surgido em 1984 como um grupo de 20 artistas de rua, o Cirque du Soleil hoje emprega cerca de 4 mil funcionários, incluindo 1,3 mil artistas de quase 50 países. Em suas três décadas de existência, o Cirque du Soleil já levou seus espetáculos a um público superior a 160 milhões de espectadores, em mais de 400 cidades de cerca de 40 países, espalhados pelos seis continentes, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27.

A turnê vem ao Brasil com apresentação e patrocínio do Banco Original e realização da IMM Esporte e Entretenimento.