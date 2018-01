‘Cinema Novo’, de Eryk Rocha, é premiado melhor documentário em Cannes

E o Brasil começa bem na reta final do Festival de Cinema de Cannes com a premiação do filme brasileiro Cinema Novo, de Eryk Rocha. A obra recebeu neste sábado, 21, o prêmio L’Oeil D’Or (Olho de Ouro), que é concedido ao melhor documentário.

O projeto do brasileiro, agora premiado, mostra a geração que teve seu pai Glauber Rocha (1939-1981) como um de seus principais expoentes.

O júri foi presidido pelo italiano Gianfranco Rosi, Anne Aghion, Natacha Régnier, Thierry Garrel e o brasileiro Amir Labaki (diretor do Festiva É Tudo Verdade).