Cinema de Londres brinca com público e exibe trecho de ‘La La Land’ em sessão de ‘Moonlight’

Um cinema da cidade de Londres resolveu aproveitar a confusão com a entrega do prêmio de melhor filme no Oscar 2017 para fazer uma brincadeira com seus clientes.

Antes de uma sessão de Moonlight – Sob a Luz do Luar, filme verdadeiramente vencedor do Oscar, o cinema exibiu um trecho de La La Land – Cantando Estações, o filme que inicialmente foi anunciado como vencedor na confusa cerimônia do último domingo, 26.

A ideia foi do gerente do cinema londrino The Rio, que quis fazer uma brincadeira a partir do grande erro do Oscar. Ao Time Out, o responsável pela pegadinha revelou que não exibiu todo o filme La La Land, apenas um pequeno trecho de 20 segundos no início de Moonlight, o que foi o suficiente para gerar risos e aplausos dos expectadores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não foi realmente o filme (La La Land), mas alguns segundos do trailer”, disse ao Time Out London. “Depois nós desligamos e fizemos parecer que era um erro.”