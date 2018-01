Cidade do Rock tem até casamento

Jotabê Medeiros / Julio Maria

O que o rock une, o axé não poderá separar. Brincadeiras à parte, o fato é que o rock uniu “até que a morte os separe” o casal Alan Costa, 24 anos, e Daniele Santana, de 25 anos. Eles vieram ao festival para ver o Red Hot Chili Peppers, em 2011, e havia um casamento no festival. Ela pegou o buquê, e resolveram que se casariam na próxima edição. Casaram hoje, às 19h30, na Rock Street. A juíza Maria Vitória, do Rio, celebrou o casamento. Ambos disseram que não pretendem se casar na igreja.

Em alguns minutos, um casal também fará uma cerimônia, só que nas alturas: ele vai pedi-la em casamento no alto da tirolesa, atravessando pelo alto a Cidade do Rock.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Unidos pelo rock

Assim que terminou o show do Matchbox 20, os refletores miraram a rampa onde ficam as pessoas prestes a embarcarem na tirolesa e lá estava o casal. Um rapaz pediu sua amada em casamento diante de 80 mil testemunhas. “Obrigado Rock in Rio! Eu consegui!”, dizia ao microfone, para depois dar um beijo na garota. Os dois saíram juntos pela tirolesa, aplaudidos pelo público concentrado no Palco Mundo.