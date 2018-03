Cidadão Instigado e Júpiter Maçã abrem Palco Sunset

A banda Cidadão Instigado e Júpiter Maçã subiram ao palco e deram início ao sexto dia do Rock In Rio.

Apesar de pouco público, alguns fãs de Júpiter levaram faixas. Ao final do show, Fernando Catatau, líder do Cidadão Instigado, agradeceu a parceria e bradou “Viva a resitência roqueira!”.



Curiosidades: O Cidadão Instigado surgiu em 1994, mas só vei a lançar um disco em 2002. Com uma mistura de rock, música nordestina e baladas românticas, já tocaram com Arnaldo Antunes, que também sobre ao Sunset, com Erasmo Carlos, hoje.

Já Júpiter Maçã, também conhecido como Júpiter Apple, é o nome artístico do cantor, compositor e guitarrista Flávio Basso.