O ator inglês Christopher Lee, o mago Saruman do filme Senhor dos Anéis, lançará no dia 27, que também marca seu aniversário de 91 anos, o álbum de heavy metal Charlemagne: The Omens of Death, no qual ele é o cantor.

Já estão disponíveis trechos do disco, que ele define como “100% heavy metal”, para ouvir em streaming em sua página oficial.