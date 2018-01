Christina Aguilera canta músicas de ‘O Guarda-Costas’ em tributo a Whitney Houston

A cantora Christina Aguilera realizou na noite de domingo, 19, uma grande homenagem a Whitney Houston na premiação American Music Awards. Para comemorar os 25 anos do filme O Guarda-Costas, ela subiu ao palco para relembrar os maiores sucessos da trilha sonora.

A apresentação começou com I Will Always Love You, versão que Whitney fez para a música de Dolly Parton no longa. Em seguida, ela seguiu com I Have Nothing e I’m Every Woman.

Esta não é a primeira vez que Christina Aguilera presta uma homenagem a Whitney Houston, morta em 2012, na televisão. Em maio de 2016, o programa The Voice dos EUA chegou a gravar um dueto de Aguilera com um holograma de Houston, também para a música I Have Nothing. Após o vazamento do vídeo do tributo na internet antes mesmo de ir para a televisão, a família de Whitney pediu o cancelamento da exibição no The Voice, afirmando que não estava satisfeita com o resultado final do holograma.