Chris Hemsworth, o Thor, aparece irreconhecível em foto das gravação de ‘No Coração do Mar’

O astro de Hollywood Chris Hemsworth – que interpreta o herói Thor nos filmes recentes da Marvel – postou em suas redes sociais uma foto em que aparece irreconhecível: a “caracterização” era para o filme No Coração do Mar, que deve estrear no dia 3 de dezembro no Brasil.

“Acabei de tentar uma nova dieta chamada ‘perdido no mar’. Não recomendo”, escreveu o ator no twitter.

Just tried a new diet/training program called "Lost At Sea". Wouldn't recommend it.. #IntheHeartoftheSea pic.twitter.com/y89McNuiiV — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 22 novembro 2015

Em uma entrevista à Entertainment Weekly em agosto, Hemsworth disse ter perdido cerca de 6 kg para a produção do filme – além do que ele já havia emagrecido para filmar Hacker, de Michael Mann.

No Coração do Mar é dirigido por Ron Howard (O Código da Vinci, Uma Mente Brilhante). Veja o trailer:

