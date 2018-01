Chico Buarque vai à estreia da peça ‘Leite Derramado’ em São Paulo

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque compareceu à estreia da peça Leite Derramado, de Roberto Alvim, baseada no seu romance de 2009, na noite de sexta-feira, 14. Em uma foto postada na página do Sesc Consolação – onde a montagem está em cartaz até o dia 13 de novembro – Chico aparece ao lado da cantora Thais Gulin, e do diretor regional do Sesc, Danilo Santos Miranda.

Esta é a primeira adaptação para o palco de um romance de Chico Buarque de Holanda. Publicado em 2009, Leite Derramado reproduz o monólogo de um homem muito velho, que está no leito de um hospital. Dirigida à filha e às enfermeiras, a fala desarticulada do ancião cria dúvidas e suspenses e é por meio desse labirinto que Alvim retrabalhou o texto original, transformando-o em um espetáculo para 8 atores, além de música original criada pelo filósofo Vladimir Safatle.

“O livro traz uma leitura do inconsciente do nosso País”, disse Alvim ao Estado (leia aqui a matéria completa), que trabalhou em oito versões até atingir o formato que considerou ideal.