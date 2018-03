Chico Buarque dá canja em bar do Rio de Janeiro

Longe dos palcos desde 2012, quando encerrou a turnê do álbum Chico, Chico Buarque deu uma canja nesta madrugada de terça-feira, 10, no Bar Semente, na Lapa, depois de um show do violonista Zé Paulo Becker.

Segundo o jornal O Globo, Chico foi ao estabelecimento e pediu para cantar três músicas de sua autoria, Aquela Mulher, Palavra De Mulher (as duas escritas para a trilha do filme Ópera do Malandro, de 1985), e Carioca. O músico Marcelo Caldi filmou duas músicas e colocou os vídeos no YouTube.