Cher desiste de estrelar telefilme por problema familiar

A cantora e atriz Cher, de 70 anos, anunciou nesta sexta-feira, 24, que está deixando o elenco de Flint, filme que começa a ser rodado no próximo mês pela Sony TV para o canal pago norte-americano Lifetime.

O longa, produzido por Craig Zadan, Neil Meron e Katie Couric, vai falar sobre uma contaminação de água no município de Flint, estado do Michigan, em 2016. A história foi inspirada numa reportagem da revista Time.

Segundo Cher, o motivo de abandonar a produção é uma situação em sua família. “Infelizmente, eu não vou poder deixar Los Angeles durante a agenda de filmagens, por estar lidando com um sério problema familiar que me impede de viajar para a locação para as gravações de abril”, disse em comunicado.

A cantora é uma grande ativista sobre crise hídrica nos EUA e disse sentir em ter que deixar a produção. “Este tem sido um projeto muito querido em meu coração, eu estava verdadeiramente ansiosa para ajudar a contar esta história.”

Apesar de ser mais conhecida pela música, Cher tem uma longa carreira no cinema, tendo vencido em 1988 a estatueta de melhor atriz no Oscar por Feitiço da Lua.

Dirigido por Bruce Beresford, Flint terá sua agenda de gravações mantidas. Ainda não há informações se haverá uma nova escalação para o papel de Cher, que foi desenvolvido especialmente para ela.