Charlize Theron é confirmada em ‘Velozes e Furiosos 8’

Charlize Theron está confirmada no elenco do próximo Velozes e Furiosos. A atriz devae interpretar uma vilã, segundo informações do site Variety. A Universal já estava de olho na artista há um tempo, mas a demora em ficar pronto o roteiro acabou atrasando a decisão de Charlize.

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson e Michelle Rodrigues vão repetir os papeis na nova aventura dos carros tunados. O diretor F. Gary Gray (Straight Outta Compton: A História do N.W.A) vai ser o responsável pelo filme.

Veja mais

Carros de Paul Walker em Velozes e Furiosos

Jetta de ‘Velozes e Furiosos 1’ vai a leilão

‘Velozes e Furiosos’ terá mais três filmes