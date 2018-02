Charlie Sheen vai revelar que é portador do vírus HIV, diz site

Charlie Sheen vai anunciar nesta terça-feira, 17, no programa Today, da rede norte-americana NBC, que é portador do vírus HIV, segundo informações do site TMZ. A atração já anunciou oficialmente nas redes sociais que fará uma revelação bombástica, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. A polêmica também estampa a capa da edição desta semana da revista National Enquire.

De acordo com a publicação, o astro tem uma longa lista de conquistas amorosas, já se envolveu com strippers e atrizes pornô e se gabava de ter dormido com mais de cinco mil mulheres. Ainda segundo a revista, pelo menos quatro dessas estão processando Sheen por ele ter ido para cama com elas sem falar nada sobre sua doença. “Charlie achava que era insuperável e não se protegeu o suficiente”, contou um amigo do ator, que pediu para não ser identificado.



Charlie Sheen teve um relacionamento relâmpago com a atriz pornô Brett Rossi. Entre as conquistas amorosas mais conhecidas também estão Brooke Mueller, sua ex-mulher e mãe de seus filhos gêmeos; e a atriz Denise Richards, com quem ele também foi casado.

