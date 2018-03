Céu se apresenta com João Donato no Palco Sunset

Lucas Nobile – O Estado de S.Paulo

Terminou às 16h45, no Palco Sunset, o show da cantora Céu acompanhada da músico João Donato. A apresentação foi a segunda deste quinto dia de Rock in Rio, na Cidade do Rock, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ao contrário das previsões, o show convenceu a plateia e foi bastante animado. Acompanhado de sua banda de primeira categoria, com nomes como Robertinho Silva, na bateria; Alberto Continentino, no baixo, e seu filho Donatinho, nos teclados, João Donato fez a primeira parte da apresentação apenas com canções próprias. Café com pão, The frog e Bananeira – esta cantada – estiveram presentes no setlist.

A paulistana Céu assumiu o microfone e, bastante entusiasmada, cantou algumas músicas ao lado de João Donato e também de sua banda. Cangote e Malemolência, marcas registradas da cantora, foram tocadas. O clássico É preciso dar um jeito, de Erasmo Carlos, animou o público.

Às 17 horas, o samba volta a ditar o ritmo na Cidade do Rock, com Martinho da Vila, que se apresenta ao lado do Cidade Negra e do rapper Emicida.

Setlist da apresentação

Emoriô

Malandro

Café com Pão

The Frog

Mosquito

Bananeira

Comadi

Cangote

Nascente

Erasmo

Malemolência

Cala Boca Menino e Rainha