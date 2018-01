César Tralli se confunde, chama Sandra Anneberg de Fátima e ela reage com bom humor; veja

Na manhã desta sexta-feira, 16, César Tralli cometeu uma pequena gafe durante a apresentação da primeira edição do SPTV. Em um link com Sandra Annenberg, ele chamou a jornalista de “Fátima”, confundindo o nome das apresentadoras, e Sandra reagiu com bom humor.

“Aqui é a Sandra, a Fátima é lá no Encontro“, disse, caindo na risada.

Veja o vídeo: