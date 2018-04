Celebridades desfilam pelo tapete vermelho em premiação do Globo de Ouro

A 68ª edição do Globo de Ouro, prêmio dos correspondentes estrangeiros que cobrem a indústria de Hollywood aos melhores do ano em cinema e tevê, se inicia às 23h (horário de Brasília) e as celebridades já atravessam o tapete vermelho para adentrar ao Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, Califórnia, onde os prêmios serão entregues. O canal a cabo TNT mostra a premiação com excluvidade no Brasil.

Algumas estrelas resolveram ousar. A atriz Olivia Wilde (de Tron – O Legado) apostou num degradê de tons de cinza que deve dividir opiniões). Já Helena Bonham-Carter, indicada a melhor atriz coadjuvante por O Discurso do Rei, compôs um figurino tão inusitado, que inclui até sapatos de cores diferentes.