Celebridades comentam a morte de Steve Jobs

A repercussão da morte de Steve Jobs na internet foi imensa, resultando em 858 mil tuítes em uma hora.

Entre os que lamentaram o falecimento do co-fundador da Apple está uma lista grande de celebridades, que se solidarizaram ao deixarem pequenas mensagens homenageando Jobs.

Confira abaixo algumas declarações:

Bill Gates, co-fundador da Microsoft: “Fiquei verdadeiramente triste ao saber da morte de Steve Jobs. Steve e eu nos conhecmeos há quase 30 anos, e fomos colegas, competidores e amigos ao longo de mais de metade de nossas vidas. O mundo raramente vê alguém que tem um impacto profundo como Steve, cujos efeitos serão sentidos por muitas gerações. Para os que foram suficientemente sortudos e trabalharam com ele, foi um tremenda honra. Vou sentir a falta de Steve imensamente”.

Steven Spielberg, cineasta: “Steve Jobs foi o maior inventor desde Thomas Edison. Ele colocou o mundo na ponta de nossos dedos”.

George Lucas, cineasta: “A mágica de Steve era que enquanto os outros simplesmente aceitavam o status quo, ele enxergava o verdadeiro potencial de tudo em que encostava, sem comprometer sua visão. Ele deixa para trás uma família incrível e um legado que vai continuar falando com as pessoas por muitos anos”.

Marcelo Tas, apresentador: Steve Jobs, game over, triste pacas… Gênio além do tempo e espaço dessa vidinha besta #RIP e obrigado.

Paris Hilton, socialite: “Triste ouvir sobre Steve Jobs. Ele foi um gênio e uma das pessoas mais inovadoras do mundo. Mudou o mundo de tantas formas”

William Bonner, jornalista: “Apple acaba de confirmar o New York Times. Morreu Steve Jobs. Triste”

Serginho Groismann, apresentador: “Sempre buscou fazer a diferença e conseguiu. #RIPSteveJobs”

Neil Patrick Harris, ator: “Descanse em paz, Steve Jobs. Sua genialidade viverá por muitas gerações”.

Tyra Banks, apresentadora: “No que eu digito em meu iPhone, lágrimas escorrem dos meus olhos para um homem incrível que nunca conheci. Sua genialidade tocou a todos nós. Steve Jobs, você estará conosco para sempre”.

Rita Lee, cantora e compositora: “Dear God Don’t get us fired, give our Jobs back”

Luciana Gimenez, apresentadora: “Steve Jobs morreu. Estou chorando.”

Claudia Leitte, cantora: “Steve Jobs faleceu. Nada se leva dessa vida. A gente tem que cuidar da vida que leva…”

Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia e ator: “Steve viveu o ‘california dream’ todos os dias da vida, mudou o mundo e nos inspirou”

Mark Zuckerberg, co-fundador do Facebook: “Steve, obrigado por ter sido um mentor e um amigo. Obrigado por mostrar que o que você constrói pode mudar o mundo. Sentiremos sua falta”.

Jimmy Fallon, ator e apresentador: “Obrigado, Steve Jobs, por toda a diversão e pelas maneiras incríveis que você tornou nossas vidas melhores… Enviado por meu iPhone”.

Alyssa Milano, atriz: “Descanse em paz, Steve Jobs. Você sempre fez parte do meu mundo, com suas invenções especiais. Obrigado por seu cérebro”.

Ricky Martin, cantor: “De onde virá o entusiasmo? Nunca veremos outro como você nesta vida. Obrigado por tudo, Steve “.

Ian Somerhalder, ator: “Eu coração e gratidão vai, como de muitos outros, para Steve Jobs e sua família, Você foi uma das maiores mentes que o mundo já viu”.

Charlize Theron, atriz: “Descanse em paz, Steve Jobs, um verdadeiro visionário”.